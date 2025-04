"Brenda está tranquila", dijo el defensor de la acusada por las muertes de bebés

El defensor de Brenda Agüero, la enfermera acusada de asesinar a cinco bebés en el Hospital Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba, afirmó que "está tranquila", pero que "se vienen días difíciles" por los alegatos de los fiscales.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Gustavo Nievas sostuvo que este martes se conocerán los alegatos de los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini.

La profesional se encuentra acusada por el delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, al tiempo que, según el expediente, las muertes habrían sido provocadas mediante la administración intencional de potasio.

En este sentido, el letrado sostuvo: "Brenda está tranquila, pero mañana (martes) va a ser un día difícil, porque los fiscales van a pedir la prisión perpetua. Se vienen días difíciles".

"El penal de Bouwer está pesadito por toda la difusión que le van a dar los medios de comunicación al caso. La mitad de lo que van decir los fiscales es mentira y falta para que aleguemos nosotros porque va a pasar un fin de semana largo", agregó Nievas.

Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) expondrán sobre la situación del ex ministro de Salud Diego Cardozo, la ex directora del nosocomio Liliana Asís y la ex jefa de enfermería Alicia Ariza, sindicados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por su parte, las querellas y las defensas alegarán la próxima semana.

En paralelo, continúan en trámite 29 demandas civiles contra los imputados y el Estado provincial, en un proceso judicial considerado histórico por su gravedad y alcance institucional.

El veredicto se dictaminará el 2 de junio.