"No tuve nada que ver", declaró Brenda Agüero en la causa por la muerte de bebés

La enfermera Brenda Agüero logró declarar en el juicio donde llega acusada de la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba y frente al Tribunal ratificó que no tuvo "nada que ver".

En medio de una jornada donde no se sabía si Agüero iba a poder ampliar su declaración, el abogado Gustavo Nievas confirmó que la enfermera prestó testimonio y volvió a manifestar que no tienen nada que ver con la causa.

"Llevo casi tres años en este contexto, detenida, lo digo y no lo puedo creer, por algo que no cometí, por hechos que no hice. No sé de qué otra forma decirlo, me están acusando de algo que yo no hice, jamás se me hubiera pasado por la mente, jamás le hice daño a una persona, mucho menos a un bebé", manifestó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Brenda está acusada del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado y ante el tribunal sostuvo: "Se han dicho cosas que no ocurrieron".

A su vez, criticó las declaraciones de las mamás de los bebés que fallecieron y de los que sobrevivieron.

Otra de las cuestiones que se mencionó durante la jornada es unas imágenes dadas a conocer en el juicio: "Hay una situación en particular en la que me sentí muy vulnerada, humillada, cuando expusieron fotos que no sé qué relación tienen con la causa. Las tomé cuando empecé con una nutricionista y ella me recomendó que una vez por mes nos tomemos fotos de abdomen, panza y cuello, por eso tenía esas fotos".

Agüero también se expresó respecto a lo que sucedió en el hospital: "Realmente no sé qué pasó en el Neonatal ni me corresponde saberlo. Yo comprendo el dolor de las madres, pero yo no fui, me están acusando de homicidio y de intento de homicidio, yo no fui, jamás le hice daño a un bebé".

"En el juicio han cuestionado todo lo que hago, desde si estoy seria, que no me importa nada, si no miro no soy empática, cuestionan mi sonrisa, el hecho de que no entiendo la magnitud de lo que está pasando, eso no es así, sé muy bien a lo que me estoy enfrentando y es incómodo estar sentada y no poner aclarar cada vez que dicen algo. A mí me mataron en vida, sea cual sea la decisión, si tengo la suerte o la bendición de salir, afuera tengo una vida arruinada", concluyó.

Se espera que en las próximas audiencias también den testimonio los otros 10 imputados que tiene la causa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• El abogado de Agüero dijo que es "imposible saber qué pasó en el Neonatal"

El abogado defensor, Juan Manuel Rivero, dijo en diálogo con Cadena 3 que Agüero no tiene que dar explicaciones sobre los hechos imputados y sostuvo que "es imposible saber qué fue lo que pasó en el Neonatal".

Rivero destacó que Agüero negó su participación en los trece hechos que se le imputan y que su vida fue irrevocablemente alterada debido a su detención, que ya lleva casi tres años. "Está absolutamente estigmatizada por la sociedad", señaló el abogado, añadiendo que su carrera como enfermera está arruinada, independientemente del resultado del juicio.

Durante su declaración, Agüero mencionó que "al centro obstétrico entraban de 15 a 20 personas" y que "no había ningún tipo de control". Rivero confirmó esta afirmación, señalando que "era imposible saber quién era personal y quién no" debido a la uniformidad en la vestimenta y el uso de barbijos, lo que complicaba la identificación del personal médico.

El abogado defensor también se refirió a la prisión preventiva de Agüero, que se mantuvo durante tres años, y expresó su incredulidad ante la decisión judicial. "La Cámara de Acusación nunca nos confirmó nada", aclaró, y añadió que el análisis de las pruebas en la etapa de juicio es muy diferente al de la instrucción, donde los indicios de presencia no son suficientes para una condena.

Rivero explicó que la decisión de no someter a Agüero a un interrogatorio sobre cada uno de los episodios se debió a la agresividad de la fiscalía y la intención de amedrentar a los testigos.

El juicio continúa con la expectativa de la declaración de exfuncionarios, incluyendo al exministro de Salud, Diego Cardozo, quien es acusado de no haber actuado en tiempo y forma ante la situación. "Brenda está apuntada desde el día 7 de junio con un único indicio", concluyó Rivero, sugiriendo que ella podría ser vista como un "chivo expiatorio" en este caso complejo.

Informe de Francisco Centeno.