FOTO: Patito Rodríguez: el ex Independiente brilla en su nuevo destino futbolístico

Patricio "Patito" Rodríguez destacó como una promesa en las divisiones menores de Independiente, donde su talento floreció. A los 18 años, se unió al primer equipo y rápidamente dejó su huella en la institución. Su carrera dio comienzo en 2012, pero nunca perdió de vista al conjunto del "Rojo".

En la actualidad, reside en El Alto, Bolivia, donde el equipo nacional tiene como sede habitual las Eliminatorias Sudamericanas. Primero tuvo la oportunidad de jugar con la camiseta de Jorge Wilstermann y, en la actualidad, defiende los colores del Bolívar. "Estoy tranquilo en este país disfrutando de mis últimos años de fútbol. Veré qué me llena después de esto", expresó en marzo del presente año.

Rodríguez también compartió sus pensamientos sobre Independiente, sugiriendo que "veo que el club va progresando. En el fútbol, los resultados son clave para después exhibir tu propuesta, el primer paso ya lo dio el Rojo y ahora está mostrando su evolución".

En relación a un posible regreso a su antiguo club, recordó que "nunca me llamaron para volver a Independiente, pero no descarto la idea de hacerlo en algún momento. Donde inicié mi carrera sería la frutilla del postre para terminarla. Lo único que me condiciona es mi familia; tengo que ver cómo es en unos años".

Rodríguez se forjó en la cantera de la institución y estuvo vinculado al club entre 2008 y 2012, disputando un total de 105 partidos y anotando 10 goles. Entre sus momentos más memorables se encuentra un gol impresionante frente a Olimpo, y su tanto en el clásico contra Racing, que selló el triunfo. En su etapa en Independiente, levantó un trofeo: la Copa Sudamericana de 2010.

Posteriormente, el atacante de 31 años continuó su carrera en diversos equipos, incluyendo Santos, Estudiantes, Johor de Malasia, AEK Atenas, Newcastle de Australia, Moreirense de Portugal, y sus más recientes etapas en Jorge Wilstermann y Bolívar, ambos en Bolivia.