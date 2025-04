Thimo Snacks: tortas y snacks personalizados para consentir a tus mascotas

Con motivo del Día del Animal, Liz Pedernero, emprendedora de Córdoba, presenta su negocio de tortas y snacks para mascotas, Thimo Snacks. Liz explica que todos los productos son personalizados y adaptados a las necesidades de cada animal.

"Nosotros le tenemos sabores como carne, pollo, atún, hígado, zanahoria, remolacha, manzana, banana y arándanos", comenta Liz sobre las opciones disponibles. Los ingredientes básicos incluyen avena, huevo y aceite de coco, garantizando que sean aptos para mascotas.

El emprendimiento comenzó en 2021, cuando Liz decidió especializarse en la pastelería canina. "Me apareció un curso de pastelería canina y dije, ¿por qué no? Es algo súper interesante que no hay y puede funcionar re bien", relata.

La emprendedora destaca que su madre aún gestiona pedidos en Buenos Aires, mientras que ella se ocupa de los clientes en Córdoba. "La idea futura es poner un localcito, pero por el momento vamos haciendo todos clientes particulares", asegura.

Thimo Snacks ofrece una variedad de productos, desde tortas y muffins hasta galletas personalizadas. La atención al detalle permite que los clientes celebren momentos especiales con sus mascotas, como cumpleaños y otros eventos.

"La gente en ese entonces ya estaba como remimando a las mascotas y dedicándole mucho de su tiempo y dándole calidad de vida", añade Liz, reflejando el cambio en la relación entre humanos y mascotas en los últimos años.

Los interesados pueden contactar a Liz a través de Instagram, donde los pedidos se realizan con anticipación. "Una semanita sería lo ideal para que salga todo bien y entregamos todo fresquito", concluyó.

Entrevista de Fernando Genesir