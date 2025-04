FOTO: Pezzotta rompe el silencio sobre el descenso de River ante Belgrano: "No hay nada oculto"

A 14 años del histórico descenso de River Plate ante Belgrano el 26 de junio de 2011, la herida sigue abierta en la mente de los hinchas. En este contexto, el exárbitro Sergio Pezzotta decidió hablar sobre el partido que marcó su carrera.

En una charla con Ovación del diario La Capital de Rosario, Pezzotta compartió sus pensamientos respecto a un encuentro que generó gran controversia. "Tengo la conciencia tranquila. Cometí errores, como todos", afirmó con honestidad.

El exárbitro agregó: "Me quieren encontrar un muerto en el placard y no me lo van a encontrar. ¿Sabés por qué? Porque nunca lo tuve". Su nombre, a pesar del tiempo, sigue asociado a ese descenso que dejó huella en la institución.

Además, Pezzotta lamentó haber fallado en una jugada clave, pero destacó su disposición a enfrentar las críticas: "El único que estaba para poner el pecho en ese momento era yo, no había otro. Porque a uno le dolía el pelo, al otro le dolía la muela...".

La imagen de Pezzotta luego del descenso de River en 2011.

El complicado momento de Pezzotta tras el descenso de River

El exárbitro confesó no haber visto nunca más el partido y cuestionó las acusaciones de sobornos: "Hay periodistas que son hinchas, entonces tiran cualquier bolazo para levantar el rating".

Pezzotta también mencionó la intervención de barrabravas en el vestuario arbitral y explicó la difícil decisión de continuar el encuentro debido a la falta de seguridad. "Optamos por seguirlo. Creemos que actuamos fríamente y los encargados del operativo de seguridad nos dieron las garantías necesarias."