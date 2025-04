Boca ganó bien, pero no convenció

Por Jorge Parodi

En el reciente partido, Boca Juniors logró una victoria ajustada de 1-0 ante Barracas Central, lo que le permitió recuperar la punta en su zona. A pesar de ser el equipo que más puntos ha acumulado en la temporada, no podemos dejarnos engañar por los números. La realidad es que Boca no juega bien y no convence. Este equipo dirigido por Gago, que había mostrado destellos de buen fútbol en algunas ocasiones, parece haber vuelto a la mediocridad que lo caracterizaba en el pasado.

La actuación de Boca frente a un Barracas Central limitado y sin grandes ambiciones fue, en muchos aspectos, decepcionante. El equipo visitante llegó a "La Bombonera" con una estrategia defensiva que consistía en formar una línea de cinco defensores y otra de cuatro mediocampistas, buscando asegurar al menos un empate. Apenas se asomaron al arco defendido por Marchesín, con un cabezazo de Harper y un remate de Rafael Barrios que se fue desviado. En los últimos minutos, Barracas intentó acelerar, aprovechando la pasividad de Boca, pero no había trabajado ni merecido el empate. En este contexto, la victoria de Boca no fue suficiente para generar confianza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El equipo local, a pesar de tener la posesión del balón, mostró una alarmante falta de ideas. En el primer tiempo, su único recurso ofensivo fue la proyección de Lautaro Blanco por la banda izquierda, quien envió varios centros al área.

Uno de esos centros resultó en la asistencia a Rodrigo Bataglia, quien, a pesar de su imperfecto remate, logró marcar el gol. Sin embargo, no podemos pasar por alto la polémica que rodeó al partido: el árbitro Fernando Echenique anuló un gol legítimo de Cavani por una falta que solo él vio, lo que generó malestar entre los hinchas y en el propio equipo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A lo largo del encuentro, Boca nunca logró marcar las diferencias que deberían existir entre un equipo grande y uno más modesto. La falta de asociación futbolística fue evidente, con algunos destellos aislados de Palacios en el segundo tiempo y un rendimiento incómodo de Jiménez, quien se vio obligado a jugar de espaldas al arco.

Cavani, por su parte, pareció estar desubicado, y las proyecciones de los laterales no lograron desequilibrar el juego. Ceballos, a pesar de sus errores, insistió con su gambeta, mientras que Lautaro Blanco se destacó por sus centros y su capacidad de encontrar espacios. Sin embargo, la figura más destacada del partido fue Milton Delgado, un joven de solo 19 años, quien aportó orden y equilibrio en el juego.

A pesar de estar en la cima de la tabla y de haber sumado la mayor cantidad de puntos en la temporada, la hinchada de Boca es consciente de que algo falta. La eliminación ante Alianza dejó una herida que aún duele, y aunque los resultados sean positivos, el equipo sigue sin convencer. La victoria ante Barracas fue justa, pero no suficiente para calmar las inquietudes de los aficionados. La realidad es que Boca necesita mejorar su juego, porque, aunque ganó, no convenció.