Nueva protesta de los taxistas contra las aplicaciones de viajes en Córdoba
La manifestación será al mediodía frente a la Casa de Gobierno. El sindicato exige a la Municipalidad más controles al funcionamiento de Uber y DiDi.
10/09/2025 | 10:38Redacción Cadena 3
FOTO: Taxistas protestan contra las apps de viajes en Córdoba. (Daniel Cáceres/Cadena 3)
Audio. Nueva protesta de los taxistas contra las aplicaciones de viajes en Córdoba
Radioinforme 3
Los taxistas de Córdoba realizan una nueva protesta este miércoles en horas del mediodía frente a la Casa de Gobierno de la provincia. La movilización, organizada por el Sindicato de Peones de Taxis, busca visibilizar su reclamo contra las aplicaciones de transporte, como Uber y DiDi.
"A partir de las 12 nos concentramos y marchamos a Casa de Gobierno. El motivo tiene que ver con los transportes ilegales. Las aplicaciones se triplicaron en la ciudad y no hay ningún tipo de control", señaló Miguel Arias, titular del sindicato, a Cadena 3. "Estamos realmente preocupados porque la Municipalidad no los está controlando", añadió.
Arias destacó que la situación no solo afecta a los taxistas de Córdoba, sino que "lo que está pasando en Córdoba nos está pasando en todas las provincias". Se espera la llegada de taxistas de otras ciudades que también enfrentan estas dificultades.
"El señor gobernador, que cuando fue intendente nos prometió otra cosa, no nos está cuidando. Estamos prácticamente desocupados y se nos sigue mintiendo con el tema del control", concluyó Arias.
Informe de Lucía González.