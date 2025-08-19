FOTO: Taxistas en alerta tras la aprobación de la ordenanza sobre las apps de viajes.

Los taxistas de Córdoba están en alerta tras la aprobación, el jueves pasado, de una ordenanza que regula las aplicaciones de viaje como Uber, Didi y Cabify.

En ese marco, crece la tensión entre los trabajadores del sector con las aplicaciones de viajes.

Si bien la ordenanza aún no está reglamentada, el Ejecutivo tiene diez días para hacerlo. Durante este tiempo, el uso de estas aplicaciones es irregular.

Miguel Arias, titular del Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba, expresó en Cadena 3 que el sector está en alerta, y aseguró que no descartan medidas de fuerza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Nosotros continuamos en asamblea permanente, juntamente con los permisionarios y los choferes, evaluando lo que se ha dictado en el Concejo Deliberante", completó.

A su vez, adelantó que se reunirán esta semana para decidir los pasos a seguir. "No descartamos nada. Estamos evaluando la situación, una vez que se reglamente, seguramente va a venir algún tipo de protesta por parte de los taxistas", advirtió.

La situación podría intensificarse a medida que se avancen los plazos y se concrete la reglamentación de la ordenanza, lo que mantendrá a los taxistas en constante monitoreo y alerta ante futuras acciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González.