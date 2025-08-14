Fuerte rechazo de los taxistas en Córdoba: "Van a desestabilizar el sistema"
Jorge Montes, en diálogo con Cadena 3 criticó la falta de regulación equitativa y advirtió sobre el impacto de las nuevas tarifas en el sistema de transporte público.
14/08/2025 | 16:01Redacción Cadena 3
FOTO: Tensión extrema en Córdoba por una protesta de taxistas.
FOTO: Tensión extrema en Córdoba por una protesta de taxistas.
FOTO: Tensión extrema en Córdoba por una protesta de taxistas.
Jorge Montes, presidente de la Asociación de Permisionarios de Taxis, en diálogo con Cadena 3 expresó su profundo malestar ante la falta de regulación equitativa en el transporte público de la ciudad, tras decisiones recientes de los concejales que, según él, rompen la paridad necesaria entre taxis, remises y conductores particulares.
“A primera escucha, uno lo toma con ese sentimiento amargo de saber que no estamos logrando el objetivo, que no es personal de los taxistas ni de la UCM, sino de toda Córdoba,” afirmó Montes.
El dirigente destacó que el sector del taxi conoce bien las implicancias de ser regulados y abogó por una normativa justa que mantenga una relación equilibrada entre los distintos servicios de transporte.
/Inicio Código Embebido/
Jornada tensa. Con amplia mayoría, Córdoba aprobó la regulación de apps de transporte sin cupo
Tras intensos debates, finalmente fue aprobado con 28 votos a favor, marcando un hito en la modernización del transporte. Fuerte repudio de taxistas.
/Fin Código Embebido/
Según Montes, el Tribunal Superior de Justicia establece la necesidad de regulación, pero los concejales han ignorado esta premisa, proponiendo medidas que podrían desestabilizar el sistema.
“Es muy fácil: 300 a 1 para taxis, 320 a 1 para remises, 375 a 1 para particulares. No veo por qué tienen que romper eso y llevarlo a los estribos que ellos quieren,” cuestionó.
Montes alertó sobre el riesgo de que el aumento desmedido de vehículos y tarifas, que podrían alcanzar los 15.000 autos según sus estimaciones, termine colapsando el sistema de transporte masivo de pasajeros.
“Pretenden romper el sistema masivo de pasajeros porque no les importa nada, nunca les importó,” denunció, criticando la actitud de los concejales.
/Inicio Código Embebido/
Tras la aprobación. Los puntos clave de la regulación de apps de transporte en Córdoba
La votación, que tuvo lugar tras intensos debates, resultó aprobada con 28 votos a favor. El detalle.
/Fin Código Embebido/
En respuesta, los taxistas planean intensificar sus reclamos ante el Poder Ejecutivo Municipal.
Montes anunció que, de ser necesario, organizarán “guardias de ceniza” en la municipalidad para exigir al intendente que no se acepte “el capricho de los concejales.”
“Si hay que ir todos los días, voy a ir con los compañeros,” aseguró, enfatizando la necesidad de establecer un cupo de vehículos y tarifas que no perjudiquen al sector ni a los usuarios.
La Asociación de Permisionarios de Taxis insiste en que se respete una regulación que garantice la sostenibilidad del sistema de transporte en Córdoba, en un contexto de creciente tensión con las autoridades locales.
Informe de Celeste Benecchi
Lectura rápida
¿Quién expresó su malestar sobre la regulación del transporte público?
Jorge Montes, presidente de la Asociación de Permisionarios de Taxis.
¿Qué propone Montes para el sector del taxi?
Una normativa justa que mantenga una relación equilibrada entre los distintos servicios de transporte.
¿Qué riesgo menciona Montes sobre el aumento de vehículos?
Que podría colapsar el sistema de transporte masivo de pasajeros.
¿Qué planean hacer los taxistas ante la situación?
Intensificar sus reclamos ante el Poder Ejecutivo Municipal.
¿Qué demanda Montes al intendente?
Que no se acepte “el capricho de los concejales” y que se establezca un cupo de vehículos y tarifas justas.