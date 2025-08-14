Fuerte rechazo de los taxistas en Córdoba: "Van a desestabilizar el sistema"

FOTO: Tensión extrema en Córdoba por una protesta de taxistas.

Jorge Montes, presidente de la Asociación de Permisionarios de Taxis, en diálogo con Cadena 3 expresó su profundo malestar ante la falta de regulación equitativa en el transporte público de la ciudad, tras decisiones recientes de los concejales que, según él, rompen la paridad necesaria entre taxis, remises y conductores particulares.

“A primera escucha, uno lo toma con ese sentimiento amargo de saber que no estamos logrando el objetivo, que no es personal de los taxistas ni de la UCM, sino de toda Córdoba,” afirmó Montes.

El dirigente destacó que el sector del taxi conoce bien las implicancias de ser regulados y abogó por una normativa justa que mantenga una relación equilibrada entre los distintos servicios de transporte.

Según Montes, el Tribunal Superior de Justicia establece la necesidad de regulación, pero los concejales han ignorado esta premisa, proponiendo medidas que podrían desestabilizar el sistema.

“Es muy fácil: 300 a 1 para taxis, 320 a 1 para remises, 375 a 1 para particulares. No veo por qué tienen que romper eso y llevarlo a los estribos que ellos quieren,” cuestionó.

Montes alertó sobre el riesgo de que el aumento desmedido de vehículos y tarifas, que podrían alcanzar los 15.000 autos según sus estimaciones, termine colapsando el sistema de transporte masivo de pasajeros.

“Pretenden romper el sistema masivo de pasajeros porque no les importa nada, nunca les importó,” denunció, criticando la actitud de los concejales.

En respuesta, los taxistas planean intensificar sus reclamos ante el Poder Ejecutivo Municipal.

Montes anunció que, de ser necesario, organizarán “guardias de ceniza” en la municipalidad para exigir al intendente que no se acepte “el capricho de los concejales.”

“Si hay que ir todos los días, voy a ir con los compañeros,” aseguró, enfatizando la necesidad de establecer un cupo de vehículos y tarifas que no perjudiquen al sector ni a los usuarios.

La Asociación de Permisionarios de Taxis insiste en que se respete una regulación que garantice la sostenibilidad del sistema de transporte en Córdoba, en un contexto de creciente tensión con las autoridades locales.

Informe de Celeste Benecchi