Médicos del Garrahan esperan la urgente aplicación de la ley de financiamiento

En el marco del rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos presidenciales sobre la ley que protege el financiamiento del Hospital Garrahan y las universidades públicas, el doctor Pablo Puccar, jefe de Cuidados Intermedios del Hospital Garrahan, dialogó sobre el alcance de esta decisión y la crítica situación del nosocomio pediátrico de referencia.

Consultado sobre la sensación tras la votación en Diputados, Puccar expresó a Cadena 3: “Uno siempre tiene la esperanza, y todos los que estamos en el hospital tenemos la esperanza, de que estas cosas sirvan para que el Gobierno recapacite, pegue un giro en su mandato, exista alguna cosa de sentido común que haga que implemente de inmediato algo que ya se votó tres veces a favor, ahora vamos por la cuarta, y además que tiene todo el apoyo de la sociedad".

Sin embargo, señaló la incertidumbre que persiste: “Esto podría ser en lo inmediato, si el Presidente así lo quiere, y la pueden hacer muy difícil también si el Presidente así lo quiere. Es difícil decir una respuesta. Nosotros esperamos que esta ley se implemente en lo inmediato. Ya se tendría que haber implementado, ya no hubo excusas para hacer un veto”.

El médico también se refirió a la grave pérdida salarial que afecta a los trabajadores del Garrahan: “Nosotros tenemos el sueldo que teníamos en diciembre del 2023, y agarramos el mismo sueldo de agosto, que es lo que venimos haciendo todos los meses, no tenemos el de septiembre hecho todavía, y uno hace el índice de inflación, el IPC, de este tiempo, y ve el sueldo de este tiempo, y perdimos un 60% del sueldo. Esto es de bolsillo nuestro”. Desestimó las versiones que intentan minimizar la crisis: “Después podrán decir que aumentaron las partidas al hospital, podrán decir un montón de cosas. La realidad es lo que uno puede demostrar, mostrando su sueldo, de cuánto fue la pérdida salarial”.

Puccar también abordó las críticas sobre el supuesto oportunismo de sectores que se sumaron a las manifestaciones en apoyo al Garrahan: “Al que le debería molestar, el que debería hacerse responsable de eso, es el gobierno”. Relató que desde hace más de 18 meses intentaron dialogar con las autoridades: “Hace más de 18 meses que venimos explicando, en los mejores términos posibles, al gobierno y al ministro de salud, cuáles eran las cosas que nos estaban pasando y cuáles eran las consecuencias de no remediarlo”. Sin embargo, lamentó la falta de respuesta: “Decidieron agredirnos, mentirnos, mentir sobre el hospital, desprestigiarlo y mostrar en demasía cuál era el objetivo final que era la destrucción del hospital”.

Para Puccar, la masiva adhesión a la causa refleja un error del gobierno: “Que ayer se hayan sumado distintos sectores de la población, la mayoría venía a acompañar a alguno con algún oportunismo, es algo que debería replantearse el presidente, hacerse responsable y decir por qué se sumó esta gente y por qué no arreglé esto en el momento que había que arreglarlo”.

Sobre el argumento oficial de que el Garrahan atiende patologías no previstas en su presupuesto, Puccar aclaró: “Atendimos toda la vida, toda la historia del hospital Garrahan, se ha atendido gente de todas las provincias argentinas, incluido la provincia de Buenos Aires, que obviamente, por una natural cercanía, no vienen solo como es del interior, por patologías complejas, sino que asisten al hospital también por patologías estacionales, como puede ser dengue, como puede ser bronquiolitis”. Explicó que la reputación del hospital lleva a que muchas familias lo elijan: "El hospital ha ganado una fama tan grande que la gente dice 'bueno, si mi hijo tiene algo, lo llevo al Garrahan'". Sobre el presupuesto, señaló: “Gastamos mucho dinero de nuestro presupuesto en las patologías complejas. Por ejemplo, en una patología como es la atrofia espinal, cada medicación de esa vale 150.000 dólares la aplicación, y a los pacientes que tienen esta patología le damos seis anuales”.

Finalmente, Puccar explicó la distribución del financiamiento del hospital: “El Hospital Garrahan está, en su mayoría, por el Gobierno Nacional, 80%, y el 20% lo pone Ciudad de Buenos Aires”. Aclaró que, aunque los fondos llegan, son insuficientes: "Seguimos trabajando con el presupuesto de 2023, con más de 200 y pico de inflación en lo que va acumulado de este tiempo". Subrayó que el aumento salarial depende exclusivamente de paritarias nacionales: “La decisión de aumentar los sueldos, que es lo que se viene reclamando hace un montón de tiempo, depende por completo del Gobierno nacional”.

El futuro de la ley ahora está en manos del Senado, mientras los trabajadores del Garrahan esperan una solución urgente para garantizar el funcionamiento del hospital y la recomposición salarial.

Radioinforme 3 Congreso. El bloque Coherencia rechazará el veto de Milei al financiamiento del Garrahan El diputado Carlos Alessandro detalló en Cadena 3 la postura de su espacio político frente a la intensa agenda legislativa de esta semana, con foco en la sesión del miércoles 17 de septiembre.

Entrevista de Miguel Clariá.