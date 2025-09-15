El bloque Coherencia rechazará el veto de Milei al financiamiento del Garrahan

El diputado nacional Carlos D'Alessandro, del Bloque Coherencia, detalló la postura de su espacio político frente a la intensa agenda legislativa de esta semana, con foco en la sesión del miércoles 17 de septiembre, donde se tratarán los vetos presidenciales al financiamiento del Hospital Garrahan y de las universidades nacionales.

Sobre el veto al Hospital Garrahan, D’Alessandro afirmó a Cadena 3 que el bloque Coherencia rechazará la decisión del presidente: "Tenemos la decisión tomada desde el bloque, que es ir contra el veto del Presidente". Explicó que se reunió con la presidenta de la Fundación Garrahan, quien expresó su preocupación por el impacto del veto, señalando "el abandono de algunos médicos pediátricos y profesionales de alta calidad" en el hospital.

El diputado destacó la importancia del Garrahan, un modelo en Latinoamérica, y subrayó las dificultades que enfrentan provincias como San Luis, La Rioja, Formosa o Santa Cruz para atender casos pediátricos de alta complejidad: "El desfinanciamiento a un hospital como el Garrahan complica al interior".

Respecto al veto al financiamiento de las universidades nacionales, D'Alessandro indicó que el bloque aún no definió su posición: "En el bloque todavía lo estamos charlando, cada uno de los integrantes está dialogando con los rectores nacionales de las universidades de su provincia". En su caso, mencionó haber conversado con los rectores de la Universidad de Villa Mercedes y de la Universidad Nacional de San Luis, quienes le enviaron documentación sobre la situación de las instituciones y las razones de sus reclamos.

Según el diputado, los rectores le manifestaron que “no han tenido prácticamente puentes de solución con el gobierno” y que, de haber existido diálogo, “con mucho menos de lo que se está solicitando hoy, que el presidente vetó, se hubiese solucionado el problema”. Criticó la falta de apertura del Gobierno, que “está cerrado a todo tipo de diálogos”, algo que, según D’Alessandro, también le señalaron gobernadores en reuniones recientes.

El diputado, quien formó parte de La Libertad Avanza antes de integrar el bloque Coherencia, reveló que, durante su tiempo en el oficialismo, las decisiones políticas eran transmitidas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a través del diputado Bornoroni, sin espacio para discusiones o aportes: "No nos permitían aportar ningún tipo de idea, enriquezca, como diputados nacionales solamente nos pedían que votemos". Afirmó que, al formar el Bloque Coherencia, recuperaron “esa libertad que no teníamos” para dialogar con gobernadores, rectores e instituciones y representar mejor a sus provincias.

Consultado sobre el financiamiento de iniciativas como la emergencia pediátrica del Garrahan, los jubilados y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), D’Alessandro señaló que el dinero podría provenir de “ajustes de otras partidas” que no afecten el equilibrio fiscal. Especificó que, para el caso de los jubilados, una de las propuestas es recortar fondos de las Sociedades de Garantía Recíproca, que financian créditos para pymes, y expresó su acuerdo con esta medida.

Finalmente, sobre la posibilidad de que la oposición reúna los votos necesarios para revertir los vetos, D’Alessandro fue cauto. En relación al veto del Garrahan, se mostró confiado en que hay apoyo suficiente. Sin embargo, respecto al veto de las universidades, indicó: "No veo que haya todavía los votos suficientes para lograr voltear el veto del tema de financiamiento universitario". Explicó que el Gobierno aún mantiene respaldo en algunos sectores y que no se alcanzarían los dos tercios necesarios en la Cámara de Diputados para revertir esta decisión.

Entrevista de Miguel Clariá.