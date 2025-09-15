Los trabajadores del Garrahan presentes en la conferencia hoy frente al Congreso

Trabajadores nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan participaron de la conferencia de prensa que realizaron diversas organizaciones de la salud pública y de la comunidad universitaria, hoy a las 15hs., frente al Congreso de la Nación.

En diálogo con Noticias Argentinas, la secretaria general de APyT y nutricionista infantil, Norma Lezana, declaró que en este acto “anunciarán la Marcha Federal” del próximo miércoles “por el Garrahan, la Salud Pública y la Universidad” y “contra los vetos”.

Además, desde la Asociación indicaron que “necesitan que la CGT apoye el reclamo y convoque a parar y movilizar” ese mismo día, con el fin de que “la enorme simpatía de los trabajadores y el pueblo sea verdaderamente multitudinaria”: “Todavía está a tiempo”, añadieron.

Por otra parte, comunicaron que también participarán “todos los sectores del Hospital Garrahan, sindicatos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, feminismos, diversidades y fuerzas políticas” y, además, estará presente el premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, quien leerá el "documento unitario consensuado" por todos los colectivos convocantes.

En la misma línea, APyT reiteró su “total rechazo a los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario”, aprobadas por “amplia mayoría” en el Congreso de la Nación y que, el jueves pasado, anuló el Ejecutivo Nacional.

“El Garrahan y la universidad pública son causas nacionales que no se vetan. Estamos preparando una movilización masiva para este miércoles, cuando el Congreso trate ambos vetos”, indicó Lezana.

La sesión especial del Congreso para este miércoles está convocada para las 13hs., día en que el Garrahan estará de paro desde las 7 de la mañana (hasta el jueves 18 a la misma hora). Paralelamente, APyT convocó a una concentración, ese mismo día, a las 12:30hs., desde la puerta del hospital (Combate de los Pozos 1881) para marchar hacia el Congreso de la Nación.