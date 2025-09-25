Marcelo Elizondo: "El apoyo de EE.UU. a la Argentina es fuerte a nivel político"

El experto en negocios internacionales y economista, Marcelo Elizondo, analizó el respaldo de Estados Unidos a Argentina y su impacto en la región. Destacó que "el apoyo de Estados Unidos es muy contundente, muy fuerte, no solamente en términos financieros, sino en términos políticos y geopolíticos", posicionando a Argentina como "el país de los más relevantes de la región, más alineado con Estados Unidos".

Elizondo también mencionó que el secretario del Tesoro de EE.UU. está en conversaciones con empresas norteamericanas para invertir en Argentina. "Las decisiones de inversión ya están siendo evaluadas desde hace un tiempo", indicó, señalando un interés particular en los sectores de energía y minerales. Agregó que "creo que podría ocurrir en no demasiado tiempo".

En cuanto a la situación económica interna, Elizondo reconoció que "la economía está estancada". Afirmó que diversos factores, como la desconfianza tras la salida del cepo cambiario y el acuerdo con el Fondo Monetario, contribuyeron a este estancamiento. "Es de esperar que este alivio en el plano financiero permita, después de las elecciones, la conformación de un capital político para seguir avanzando en las reformas", explicó a Cadena 3.

Sobre el crecimiento de las importaciones, Elizondo señaló que "están creciendo más de 30% en relación al año anterior", aunque aclaró que esto se compara con un año en el que las importaciones fueron inusitadamente bajas. "La Argentina tiene que hacer un crecimiento en materia de exportaciones e importaciones", agregó, subrayando la necesidad de reformas para facilitar la competencia de las empresas argentinas.

Finalmente, Elizondo reflexionó sobre el futuro de las exportaciones argentinas. "Es difícil saber porque no sabemos hacia dónde irían esos nuevos esquemas", dijo, refiriéndose a posibles cambios en el esquema cambiario e impositivo. Resaltó que "lo que la Argentina necesita es continuar con el proceso de reformas estructurales" para aumentar su capacidad exportadora.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.