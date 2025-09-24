Dos países, dos realidades, muchas similitudes: Trump y Milei en la ONU
24/09/2025 | 17:25Redacción Cadena 3
FOTO: Milei, ante la Asamblea de la ONU, con pocos asistentes.
Con un día de diferencia, en el que pasaron muchas cosas en la relación entre ambos, Donald Trump y Javier Milei hablaron en la Asamblea de las Naciones Unidas.
Revisemos el contenido.
Similitudes
1. Énfasis en la soberanía nacional y rechazo al globalismo
o Trump denuncia “globalismo”, critica al sistema multilateral que ?según él? debilita a los Estados nacionales, y demanda que cada país controle sus fronteras.
o Milei sostiene una visión similar: critica el viraje de la ONU hacia un modelo “supranacional” que impone reglas, y reclama que los países recuperen su capacidad de decisión sobre individuos y políticas internas.
2. Críticas al exceso regulatorio e intervención estatal
o Trump, por ejemplo, rechaza las políticas climáticas y energéticas que considera que asfixian el crecimiento, y acusa a organismos y acuerdos internacionales de imponer restricciones dañinas.
o Milei, por su parte, denuncia la expansión estatal, la intervención política en lo económico y la “hipertrofia” burocrática internacional como obstáculos al desarrollo y la libertad.
3. Uso del discurso confrontativo y retórico fuerte
o Trump utiliza un tono agresivo: advierte que “sus países se van al infierno”, acusa a líderes europeos de querer destruir patrimonio cultural, y descalifica políticas migratorias y ambientales.
o Milei también adopta un estilo directo: habla de “cercenamiento de libertades”, critica fuertemente a la “política tradicional” y acusa a la ONU de haber abandonado su espíritu original.
4. Alianzas políticas y referencias personales
o En su discurso, Milei hace explícito su alineamiento con Trump: elogia su estrategia frente a la inmigración ilegal y su metamorfosis en el comercio internacional.
o Trump, por su parte, ya había expresado respaldo a Milei como aliado estratégico en la región.
Diferencias destacadas
1. Alcance internacional y prioridades temáticas
o Trump aborda múltiples temas globales (migración, clima, Ucrania, energía, Palestina) con críticas a la ONU, a Europa y al sistema multilateral.
o Milei centra su intervención más en una defensa filosófica de la libertad, del derecho de propiedad y una reorientación de la política exterior, más que en conflictos específicos globales.
2. Actitud frente a la ONU: rivalidad vs crítica reformista
o Trump adopta un tono de confrontación: acusa al organismo de prometer “palabras vacías” y de intervenir en la soberanía de las naciones.
o Milei también critica, pero lo hace en términos de restauración o corrección del espíritu original: cree en el “fin original” del organismo, aunque cuestiona las “extralimitaciones” actuales.
3. Contexto doméstico vs proyección nacional
o Cuando Trump habla, es desde la posición de una potencia global con intereses geopolíticos amplios. Sus críticas tienen alcance mundial.
o Milei, en cambio, articula su discurso desde una perspectiva nacional argentina: llama a recuperar la soberanía (por ejemplo, Malvinas), a reorientar la política exterior del país, y articula su discurso como parte del proyecto político interno.
Gira presidencial. Milei criticó a la ONU, elogió a Trump y reclamó por la soberanía de Malvinas
El Presidente participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas con fuertes críticas al organismo, por lo que propuso "rechazar las extralimitaciones" que acompañan lo que definió como "agendas nobles".
4. Reivindicaciones de legados y mitos personales
o Trump habla de sus logros: “terminé siete guerras”, resta valor a la ONU por ser incapaz de actuar, y presume méritos personales.
o Milei, en cambio, llama al legado intergeneracional: advierte que gobernar es decidir entre preservar un patrimonio o destruirlo; su discurso no se basa en logros pasados sino en una visión filosófica para el futuro.
En definitiva, ambos discursos convergen en la misma brújula: soberanía, rechazo al globalismo y defensa de la libertad individual.
Pero divergen en la escala, el estilo de confrontación y la proyección política. Trump actúa como potencia que impone su enfoque al mundo; Milei busca reconfigurar la postura argentina dentro de ese mundo y hacerlo sobre la base de un discurso ideológico coherente.
