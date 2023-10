Jon Fosse, tras recibir el Nobel de Literatura: "Estoy abrumado y algo asustado"

El escritor y dramaturgo noruego Jon Fosse obtuvo este jueves el Premio Nobel de Literatura, anunció la Academia Sueca, institución que otorga el prestigioso galardón.

/Inicio Código Embebido/

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl