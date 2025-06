Postergan la revisión del FMI por la dificultad del Gobierno para sumar reservas

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a la Argentina en las próximas semanas para avanzar en una revisión del cumplimiento de metas, en el marco del nuevo programa por US$20.000 millones que acordó con el Gobierno en abril de este año.

Se espera que la revisión se realice en los primeros días de julio, lo que aplaza la evaluación de la meta de reservas que inicialmente estaba prevista para el 13 de junio próximo.

Este cambio de fecha dará al Gobierno un mayor plazo para acumular los US$4.000 millones que necesita para alcanzar el objetivo fijado en el acuerdo.

El nuevo programa con el FMI establecía que las Reservas Internacionales Netas (RIN) debían llegar a US$-500 millones desde la zona de US$-4.900 millones en que se encontraban al 31 de marzo último.

Desde la puesta en marcha del nuevo esquema de flotación cambiaria entre bandas móviles, el BCRA está evitando comprar divisas en el mercado de cambios de modo que esa demanda no impulse al alza al tipo de cambio, lo que iría en el sentido inverso a su objetivo de priorizar la baja de la inflación.

Debido a la decisión de no intervenir hasta que el dólar toque el piso de la banda de $ 1.000 y a los desembolsos para pagos de deuda, las reservas bajaron a US$ 37.800 millones esta semana, lo que las ubica en unos US$ 1.500 millones menos que a fines de abril.

Días atrás, Econoviews se refirió a la estrategia del Gobierno para obtener dólares. "Finalmente, el Tesoro consiguió dólares emitiendo un bono en pesos para inversores internacionales, que lo suscriben en dólares. Así, el Tesoro recibe dólares frescos, aunque los vencimientos de capital e intereses se van a pagar en pesos".

"La jugada es buena: le permite al Gobierno acercarse a la meta de reservas con el FMI (que todos sabemos que no va a cumplir) y, al mismo tiempo, mantiene su promesa de no comprar reservas dentro de la banda cambiaria", concluyó.