Julieta Díaz lamentó el cruce entre el gobierno de Javier Milei y los artistas

Julieta Díaz y el conflicto cultural

Julieta Díaz expresó su descontento ante las tensiones entre el gobierno de Javier Milei y la comunidad artística. La actriz afirmó que el enfrentamiento constante es "muy triste" y subrayó la relevancia de la ficción nacional en el contexto cultural del país.

En un primer momento, Díaz recordó las palabras de Ricardo Darín, quien realizó una contundente crítica al gobierno al mencionar que el costo de la docena de empanadas asciende a $48 mil. Esta declaración generó una ola de críticas y mucha repercusión mediática.

Respecto a la situación, Julieta indicó: "Es correr un poco el -foco-. Entiendo que es necesario para el rating y que venda el enfrentamiento, pero hay otras cosas de las que hay que preocuparse".

La postura de la actriz

Díaz reflexionó sobre cómo se perciben las opiniones políticas de los artistas. "Las veces que hablé, me tildaron de ‘actriz K -Kirchnerista-’ y no sé por qué. Hoy intentan hacer pasar a Adrián Suar como K. Vengo de una familia peronista y simpatizo con muchas de sus ideas. Sin embargo, no me caso con nadie; veo lo que me desagrada y creo que a veces la politización arruina las cosas".

Además, subrayó la necesidad de cuidar el trabajo artístico: "Es un momento en el que todos y todas tenemos que cuidar el trabajo y luchar por él. No hay partido político en la cultura". Sin embargo, no pudo evitar expresar su tristeza por la falta de presencia argentina en el Festival de Cannes: "Que no haya habido ninguna película en Cannes, que es la meca del cine de prestigio y popular, es una tristeza muy grande".

Futuro de la ficción nacional

Díaz, quien ha trabajado durante 15 años en Pol-Ka, recordó su trayectoria en el medio, donde ha estado presente desde sus 20 años. "Tengo 47 y trabajo desde hace 30. Extraño y ojalá que se reactive". La actriz concluyó su reflexión afirmando: "Creo que la televisión y la forma de consumirla han cambiado. Eso se entiende, pero ojalá en algún momento se pueda reactivar. Es muy triste porque nos quieren enfrentar todo el tiempo y estamos trabajando. Podemos tener diferencias, pero estamos laburando. No me relaciono con la gente por quién votó".