La renombrada cantante internacional, Dua Lipa, ha desatado una verdadera revolución literaria en las redes sociales al compartir su profunda admiración por la obra de Gabriel García Márquez.

La estrella del pop se volvió tendencia en Twitter después de recomendar encarecidamente una de las obras cumbres del Premio Nobel de Literatura colombiano, desatando un fervoroso interés en el mundo de las letras.

La elección de Dua Lipa, conocida por sus éxitos musicales, sorprendió a muchos de sus seguidores y a la comunidad literaria en general. La cantante confesó que la obra que la cautivó por completo es "Cien Años de Soledad", una novela que ha dejado una huella indeleble en la literatura mundial y que sumergió a la artista en el fascinante universo de Macondo.

En su cuenta de Instagram, bajo el usuario service95, Dua Lipa compartió su entusiasmo por la novela de García Márquez, describiendo cómo quedó hechizada por los elementos fantásticos que coexisten con la realidad en la trama y cómo quedó impresionada por la forma en que el tiempo se desdibuja en la ficticia ciudad de Macondo.

"Esta increíble novela me ha hechizado. Me cautivaron los elementos fantásticos que viven junto a la realidad y me encantó cómo el tiempo se balancea y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo", expresó la artista, compartiendo su profundo aprecio por la obra.

Además, Dua Lipa admitió que aunque en ocasiones tuvo que encontrar su camino a través de los numerosos personajes de la familia Buendía que poblaron las siete generaciones en la novela, perderse y rendirse ante la maestría narrativa de Gabriel García Márquez es parte esencial de la experiencia al leer esta epopeya literaria.

"En el camino, me encontré reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los muchos significados de la soledad. Es irresistible", agregó Dua Lipa, destacando la profundidad temática de la obra.

El impacto de los comentarios de la cantante en las redes sociales ha sido evidente, y su recomendación sigue difundiéndose como un testimonio del poder y la universalidad de la obra nacida del enriquecido imaginario de Gabriel García Márquez.

La plataforma editorial global "service95" fue creada por la misma Dua Lipa, quien busca encontrar un refugio cultural y literario en medio de su vertiginoso mundo musical, promoviendo charlas y encuentros centrados en la cultura y los libros.