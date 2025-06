"El Polaco" aclaró su vínculo con Dalila tras supuesto beso en recital

Luego de la reciente separación de Ezequiel "El Polaco" y Barby Silenzi, el cantante fue visto en un recital junto a Dalila, lo que generó especulaciones sobre un posible romance. En un momento particularmente viral, el artista fue filmado en el escenario, donde se creía que se besaba con su colega, lo que llevó a El Polaco a aclarar la situación de inmediato.

Después de ser objeto de atención mediática por su separación, el intérprete de cumbia se sintió obligado a brindar explicaciones sobre su vínculo con Dalila. "Estoy tranquilo. Nunca se está (...). Con Barby siempre tenemos distanciamientos. No sé si es una separación", declaró con un tono que reflejaba una notable ilusión.

El Polaco se separó de Babrby Silenzi y dio detalles de la situación en #PuroShow: “siempre con ella tenemos distanciamientos”.#lovieneltrece pic.twitter.com/mU8LLFU6Q2 — eltrece (@eltreceoficial) June 3, 2025

A pesar de la explicación del cantante, Barby Silenzi subrayó su decisión de terminar la relación, afirmando que ya no tenía "más paciencia". Frente a la firme postura de su ex pareja, Ezequiel comentó: "Bueno, está perfecto. Lo dijo ella, yo no dije nada. Vivo mi vida tranquilo".

La organización tras la separación

El Polaco también Reveló que tomó todas sus pertenencias de la casa que compartían, explicando que, ante cada distanciamiento, tomaba esa decisión. "En el mismo barrio tengo las dos casas y están al toque, no es que tengo que hacer un quilombo bárbaro", enfatizó. Además, compartió que el día anterior había celebrado el cumpleaños de Abril, su hija en común, y que habían estado juntos, lo que demuestra la intención de mantener una buena relación familiar.

"Cuando uno tiene un hijo, no es una relación normal. Creo que si hay amor y una familia, las cosas se piensan un montón de veces antes de la separación total", reflexionó el músico. Sin embargo, admitió que uno de los factores que inciden en los distanciamientos es el desgaste natural de la convivencia.

Aclaraciones sobre Dalila

En relación al beso con Dalila, Ezequiel enfatizó: "Es mi amiga de toda la vida. Es colega. No fue un beso. Solo estuvo en el escenario cantando conmigo". Sobre su relación sentimental, reiteró que el vínculo con Barby se encuentra en un estado de distanciamiento, añadiendo que las dificultades que enfrentan no son más importantes que las que han superado juntos en el pasado.