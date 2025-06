Pastore habló de todo con Cadena 3: Mastantuono, PSG y su no regreso a Talleres

El ex mediocampista de Talleres, Javier Pastore habló con Cadena 3 y se refirió a la posible venta de Franco Mastantuono al PSG, la actualidad del equipo francés y de la selección y su no regreso a Talleres.

El "Flaco" fue uno de los protagonistas de la final de la Champions en la que el equipo en el que él jugó se coronó campeón. Pastore fue el encargado por el lado del PSG de llevar la copa en la previa del partido.

Pastore, que hace dos años que no juega al fútbol, se refirió a la actualidad del PSG y aseguró que "cambiaron muchas cosas, se alinearon cosas que al club le hacían falta, este año se le dio todo".

El "Flaco" se refirió a la posible llegada de la joya de River, Franco Mastantuono, al club donde él es muy querido: "Mastantuono es súper joven, pero ya tiene todo para jugar en Europa. Tiene talento y personalidad, él tiene que ir a un club a jugar no a un club que no pueda jugar, tiene 17 años. El PSG es un club al que sí Mastantuono va, va a jugar ya que muchos jóvenes lo hacen", declaró.

"Yo piso Francia y es increíble el reconocimiento que tengo, mi carrera está muy marcada por el PSG", señaló sobre su relación con el club parisino.

"El club se representa mucho conmigo porque fui el primero que les dijo que sí cuando compraron el club", agregó al respecto.

Sobre la actualidad del fútbol de selecciones y los candidatos al Mundial 2026 aseguró: "Francia y España van a ser súper candidatas al mundial, pero en Argentina se viene haciendo un gran trabajo y estamos para pelarle a cualquiera. Tenemos al mejor del mundo y ellos lo saben, eso pesa mucho".

Acerca del regreso de Ángel Di María a Rosario Central, Pastore indicó: "Me acuerdo que él en París hablaba todos los días de sus ganas de volver a jugar en Rosario Central, pido que lo disfruten en cada cancha. Estoy feliz por Ángel".

Sobre su no vuelta a Talleres, Pastore señaló: "No volví por las lesiones de cadera, mi deseo era volver a Talleres. Volver con la cadera mal me parecía muy irrespetuoso con el club, no era justo".

“Lo único que hubiese cambiado de mi carrera fue jugar en Talleres por lo menos un campeonato”, dijo.

Al respecto de la gestión de Andrés Fassi en Talleres, el ex futbolista aseguró: "Con Andrés (Fassi) he hablado bastante, hace poco estuve en su casa, siempre mostró buen interés hacia mí. Su gestión es increíble, hay que valorar de donde nos sacó y adonde estamos hoy".

"Los mejores clubes de Europa hoy, el 80% son S.A.D y vos ves que no perdieron nada, siguen jugando en sus estadios. Eso lo logra gente que va a invertir en el deporte y el fútbol", dijo sobre el debate en Argentina.

Sobre el formato actual del fútbol argentino, el mediocampista que jugó en la selección dijo que el fútbol "tiene que tener descensos y que sea todos contra todos, pero si la gente vota eso (el formato del fútbol argentino) es porque quiere eso".

“La familia me llenó el espacio que ya no completo con fútbol”, contó sobre su vida post fútbol.