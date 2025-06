Manuel Pérez, presidente de Racing: "Vignolo no va a ir a Talleres"

El presidente de Racing de Córdoba se refirió a la situación de la joya de la "Academia", Julián Vignolo, quien es pretendido por el "Matador" y otros equipos de primera.

"Hablé con Andrés (Fassi), muy amigablemente como siempre. Vignolo no va ir a Talleres, primero por una decisión nuestra, que queremos que vaya a otro lado", aseguró en diálogo con Cadena 3.

"El viernes fue un día bravo a la noche cuando terminó el partido. El sábado fue más bravo porque hubo que volverse 10 horas en el auto", comentó sobre el viaje de regreso tras el partido ante Gimnasia y Tiro en el que Racing perdió 2-0.

"Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, Arzubialde deberá poner mejor y hacer los cambios en el momento justo, deberá tener muñeca de cirujano", señaló. También remarcó la importancia de la actitud: "La actitud no se negocia y la entrega no se negocia".

"Hoy tuve una reunión privada con los referentes del plantel, le dijimos que vamos a estar para todo, se puede perder, pero son las formas", agregó.

Sobre cómo se involucra en los planteles aseguró: "Yo actúo como creo, he ido creciendo y me he dado cuenta que en los primeros años uno se callaba cosas por respetar, pero a la vuelta de la esquina te das cuenta que los dirigentes sabemos de fútbol".