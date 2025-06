Un juvenil de Independiente fue convocado por Hungría gracias a un videojuego

El entrenador de la selección sub 17 de Hungría, Belvon Attila, citó al extremo izquierdo de la reserva de Independiente, Simón Bodnar, al que descubrió por el famoso videojuego Football Manager.

Este lunes, la Federación Húngara de Fútbol convocó al juvenil de 17 años para que se sume a la selección juvenil tras ser descubierto por un ojeador mediante el videojuego Football Manager, reconocido por su minuciosa base de datos con jóvenes promesas reales de los clubes del mundo.

Tras iniciar el trámite de la doble ciudadanía por su abuelo nacido en Hungría, Bodnar viajó a la ciudad rumana de Budapest para una semana de entrenamientos con la sub 17. El jugador ya tuvo algunas prácticas con el primer equipo de Independiente y firmó contrato hasta diciembre de 2027.

“Me encontraron a través de un jueguito que ni siquiera yo sabía que estaba. Resulta que es un juego que se juega en todo el mundo y casualmente un húngaro lo estaba usando, vio mi apellido, que es bien húngaro, y le llamó la atención” comentó el propio futbolista que se destaca por su polivalencia que le permite moverse por ambas bandas, su habilidad para perfilarse hacia ambos lados, su altura y su potencia física.

En julio de 2023, uno de los argentinos integrantes del staff de Football Manager se contactó con Bodnar para sumarlo a la base de datos mediante un formulario de Google, después de un trabajo de investigación. Esta inclusión del jugador en el videojuego generó que sea observado por el equipo de scouting de la selección de Hungría.

Durante el año no sólamente estamos viendo jugadores para editarlos, si no ademas haciendo un trabajo de investigación para ir agregando aquellos que aun no están en la base de datos.



En julio 2023 contactamos a Simon Bodnar para crearlo



Casi dos años después lo convocan de… pic.twitter.com/t2c5BAYkam