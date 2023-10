Otra vez César Aira es el único argentino nominado al Nobel de Literatura

El escritor, dramaturgo, ensayista, novelista, y traductor César Aira, nacido en 1949 en Coronel Príngles, está encabeza el lote de autores latinoamericanos apuntados para recibir el Premio Nobel de Literatura. Su obra ha sido publicada profusamente en hispanoamérica, galardonada con premios como el Roger Caillois (2014) y el Formentor (2021), entre otros, y traducida a más de veinte idiomas.

“Lo difícil es escribir, no escribir bien. En los talleres literarios se puede aprender a escribir bien, pero no a escribir. Para escribir bien hay recetas, consejos útiles, un aprendizaje. Escribir, en cambio, es una decisión de vida, que se realiza con todos los actos de la vida”, dijo alguna vez el autor argentino César Aira.

Sin embargo, escribir no parece ser una tarea difícil para Aira, que cuenta con más de cien obras en su haber -especialmente novelas cortas, a las que define como "cuentos de hadas dadaístas" o "juguetes literarios para adultos" y es considerado el escritor argentino con más posibilidades a ganar el Premio Nobel de Literatura.

Este escritor nació en 1949 en Coronel Pringles y viene publicando casi sin parar desde 1975, a veces incluso con el exagerado número de seis o siete libros por año. Solo en pandemia, Aira ya lleva publicados más de una decena de títulos. El último es "El panadero", editado por Mansalva, es el tercer libro del autor lanzado en 2022, después de la novela corta "El jardinero, el escultor y el fugitivo", y el ensayo El crítico - La prosopopeya.

No obstante, Aira no se considera a sí mismo un escritor prolífico. “En realidad, yo escribo muy poco. Nunca más de una página por día. Y la pienso mucho, me lleva como una hora porque le doy mil vueltas a cada frase. Todos los días una y, al cabo de un año tengo 300 páginas, que son tres novelitas mías. Dicen que soy muy prolífico. ¿Muy prolífico? Debo de ser el escritor que menos escribe en Argentina”, dijo el autor en una nota con La Voz de Asturias, una de las pocas veces que aceptó hablar con la prensa.

Prolífico o no, César Aira es, hoy por hoy, uno de los escritores fundamentales de la literatura latinoamericana de las últimas décadas y es una de las mayores promesas argentinas para el Premio Nobel de Literatura.

Por qué siempre lo nominan al Nobel

Aira circula desde hace varios años como uno de los candidatos más firmes al galardón de las letras, pero los suecos han elegido a Alice Munro, Patrick Modiano, Svetlana Aleksiévich, Bob Dylan —¡un músico!—, Kazuo Ishiguro, Olga Tokarczuk y Peter Handke.

Pese a las nominaciones, el autor no parece convencido de merecer el premio: “El Nobel no me lo van a dar nunca, esos premios hay que justificarlos”, expresó una vez.

El escritor mexicano Juan Pablo Villalobos es uno de los que más defienden la postulación del argentino: "Lo merecería César Aira porque representa otra idea de la literatura latinoamericana, alternativa al boom, una superación del exotismo y el folclorismo, de la novela política y social, una reivindicación del arte por el arte y de la imaginación desaforada".

Pero ¿qué hace tan especial a la literatura de Aira? Algo que caracteriza sus relatos es que más que revisar lo escrito, ejercita una "fuga hacia adelante". Es decir, improvisa una salida de los textos que ya ha creado, "dándole sentido a lo que no lo tenía a fuerza de avanzar", según explicó el mismo autor en su ensayo "Cumpleaños".

Como resultado, sus ficciones pueden pasar de un género a otro. Aira se configura así como un rebelde que rechaza al razonamiento según el cual, para que algo sea de "buena calidad", tiene que ajustarse a paradigmas preexistentes.

Al igual que Manuel Puig y Jorge Luis Borges, ser un eterno nominado al premio más importante de la literatura, lejos de humillarlo, lo consagra como una figura revolucionaria de las letras latinoamericanas.