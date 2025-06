Polémica en el Roland Garros: Musetti golpeó a una jueza de línea

Roland Garros se llenó de polémica luego de que el italiano Lorenzo Musetti (7°) golpeara de forma accidental a una jueza de línea en el pecho en el enfrentamiento ante el estadounidense Frances Tiafoe por los cuartos de final.

El italiano recibió una advertencia oficial por parte del árbitro, lo cual generó quejas ya que, anteriormente, el serbio Novak Djokovic había vivido algo similar y recibió una sanción mayor.

Lorenzo Musetti received a warning for unsportsmanlike conduct after this incident ?? #RolandGarros pic.twitter.com/ted26XaBUv