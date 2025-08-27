Incendio en el Apross: el Frente Cívico presentó un nuevo pedido de informes

A más de cuatro meses del incendio que afectó la sede central de Apross, el pasado 18 de abril, la oposición en la Legislatura de Córdoba presentó un nuevo pedido de informes dirigido al fiscal general, Juan Manuel Delgado.

El planteo, impulsado por el legislador del Frente Cívico, Walter Nostrala, reclama explicaciones urgentes sobre el estado de la investigación judicial que busca determinar las causas del siniestro y esclarecer el presunto robo de computadoras ocurrido horas después.

El incendio, que destruyó oficinas clave en las áreas de auditoría y medicamentos, ocurrió en un contexto de alta sensibilidad política, ya que Apross se encuentra bajo investigación por estafas multimillonarias que involucran a más de veinte imputados, incluyendo profesionales de la salud y efectivos policiales.

La oposición sostiene que el fuego y el posterior robo de equipos informáticos podrían estar relacionados con un intento de ocultar información relevante para estas causas.

En su pedido, Nostrala destacó la demora en los avances judiciales, comparando el caso con otros incendios históricos en Córdoba. "En el incendio del Concejo Deliberante de 2005, las pericias concluyeron en 24 horas que fue un accidente. En el caso del Teatro Comedia en 2007, los resultados estuvieron en cinco días. Hoy, a 130 días del incendio en Apross, no sabemos qué pasó ni con el fuego ni con las computadoras robadas", explicó a Cadena 3 el legislador. Estas declaraciones refuerzan las sospechas de la oposición sobre un posible encubrimiento.

El escrito presentado al fiscal Delgado establece un plazo de 15 días para que se informe sobre el estado de la investigación, las pruebas resguardadas, la documentación perdida y si se tomaron declaraciones a los responsables de las áreas afectadas.

Además, la oposición cuestionó la falta de peritaje completo sobre los servidores y sistemas de Apross, donde podrían encontrarse datos clave.

Desde el oficialismo, se sostiene que no se perdió información crítica, ya que Apross cuenta con respaldos digitales, y se destaca que fue la propia administración de la obra social la que denunció las estafas. Sin embargo, la oposición, que incluye a legisladores de la UCR, el Frente Cívico y el PRO, mantiene su reclamo de transparencia, exigiendo detalles sobre las condiciones de seguridad del edificio, las inspecciones previas y el impacto del siniestro en las investigaciones por fraude.

Informe de Francisco Centeno.