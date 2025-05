Millonaria estafa a Apross: la causa ya acumula 54 denuncias y 38 detenidos

El secretario de la fiscalía de José Bringas, Pablo Di Francesca, brindó detalles sobre la investigación en curso por una millonaria estafa al Apross, la obra social de la provincia de Córdoba, que involucra la venta de medicamentos en el mercado negro.

En una entrevista con Cadena 3, Di Francesca confirmó que la causa, que acumula 54 denuncias, derivó en la detención de 38 personas, aunque no se descartan nuevas imputaciones en el marco de una red criminal altamente organizada.

Según explicó Di Francesca, las investigaciones comenzaron tras detectar un importante volumen de medicamentos, algunos vencidos, en allanamientos realizados.

Entre los hallazgos se encontraron troqueles y cajas de medicamentos falsificados, presuntamente elaborados por imprentas con la intención de reintroducirlos en el circuito ilegal. "Estos medicamentos se destinaban al mercado negro, llegando tanto a la población general como a personas que los encargaban específicamente", señaló el secretario, destacando que los productos se distribuían incluso en despensas y kioscos.

El modus operandi de la organización criminal, según detalló Di Francesca, era sofisticado y planificado. Los estafadores obtenían datos personales de afiliados al Apross, incluyendo información sobre sus patologías, como la diabetes. Utilizando recetas electrónicas falsificadas, que incluían firmas y sellos médicos adulterados, se presentaban en farmacias con documentos de identidad falsos para retirar los medicamentos, que luego eran desviados al mercado ilegal.

Un caso típico, según el secretario, involucraba a afiliados que, al intentar retirar sus medicamentos, como insulina, descubrían que ya habían sido dispensados en su nombre sin su conocimiento. "El afiliado desconocía por completo esta maniobra. Al radicar la denuncia, logramos establecer que sus datos fueron utilizados para falsificar recetas y retirar los medicamentos, que luego se vendían en el mercado negro", explicó Di Francesca a Cadena 3.

El secretario subrayó que la organización no actuaba de manera improvisada: "No hay nada que no haya estado planificado. Obtenían información precisa de los afiliados, sus patologías, y falsificaban toda la documentación necesaria". Esta complejidad, afirmó, evidencia la existencia de una banda criminal profesional.

Consultado sobre el impacto económico de la estafa, que abarca maniobras entre 2017 y 2024, Di Francesca evitó precisar una cifra exacta, pero reconoció que se trata de "cifras importantes" que generaron un perjuicio millonario para la provincia. "Hemos procedido con embargos y otras medidas para intentar recuperar el dinero, pero no puedo dar un número histórico exacto en este momento", indicó.

En cuanto al avance de la investigación, el secretario señaló que se trabaja de manera minuciosa, caso por caso, para evitar imputaciones erróneas, especialmente en relación con médicos cuya firma y sello fueron falsificados sin su conocimiento. "Esperamos que esta línea de investigación derive en más detenciones. No tengo dudas de que estamos trabajando para obtener mejores resultados en los próximos días", afirmó.

La fiscalía continúa profundizando en la trazabilidad de los medicamentos y en la identificación de los compradores y posibles instituciones vinculadas al sistema de salud que podrían estar involucradas.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Francisco Centeno.