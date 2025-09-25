Incautaron 48 panes de cocaína valuados en $1800 millones: cinco detenidos

En un golpe contundente contra el narcotráfico, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) informó que llevó a cabo un megaoperativo en la ciudad de Córdoba que culminó con cinco detenidos y la incautación de 50,932 kilos de cocaína, valuados en unos 1.350.019 millones de dólares, equivalentes a más de $1.782.625.000.

Tras ocho meses de exhaustivas investigaciones, la FPA comunicó que desplegó 120 efectivos, incluyendo personal operativo, investigativo y de la División K-9, para realizar 12 allanamientos simultáneos en diversos barrios de la ciudad, entre ellos La Toma, El Trébol, Las Violetas, Carrara de Horizonte, General Paz, Centro y Las Palmas. Los operativos se centraron en desmantelar una red dedicada al tráfico de estupefacientes.

Durante los registros, las autoridades secuestraron 48 panes de cocaína, equivalentes a unas 356.525 dosis, junto con dosis de marihuana, dos armas de fuego, un vehículo, 12.598.150 pesos argentinos, 54.690 dólares estadounidenses, una máquina de contar billetes y otros elementos relevantes para la investigación.

Los inmuebles allanados funcionaban como puntos de venta, centros de acopio y, en un caso, como lugar de fraccionamiento y estiramiento de la droga. Además, se constató la comercialización de estupefacientes en la vía pública frente a algunos de los domicilios intervenidos.

El operativo, coordinado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, permitió desarticular una estructura narco que operaba en distintos puntos de la ciudad. Los cinco detenidos fueron trasladados a la sede judicial, donde quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Este procedimiento representa uno de los mayores golpes al narcotráfico en la provincia, destacando el trabajo investigativo y la acción coordinada de la FPA para combatir el tráfico ilícito de drogas en Córdoba.

Informe de Francisco Centeno.