Filtración de audios: "Estamos frente a una operación", señaló un abogado

El abogado penalista Jorge Monastersky se refirió a la filtración de un audio de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los audios vinculados al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en el marco de una causa por presunta corrupción.

Monastersky calificó la situación como "muy grave" y señaló que, según los trascendidos, las grabaciones habrían sido realizadas en el seno de la Casa Rosada. "Si esto realmente se confirma, sin duda tendría que intervenir la Justicia para investigar, porque hay que ver quién la grabó, y si estamos hablando de personas que cometieron algún tipo de falta, por llamarlo de alguna manera, porque dio falta para enmarcarlo fuera de lo que es una conducta delictiva, o estamos hablando de servicios de inteligencia legales o ilegales", afirmó.

Agregó que, de confirmarse que las grabaciones se hicieron dentro de la Casa Rosada, "vulneran lo que es el sistema de seguridad, más allá de lo que es la cuestión del audio, sino que pone en riesgo todo un esquema de seguridad con grandes plataformas de armado".

En este sentido, el abogado insistió en Cadena 3 que "realmente amerita para saber quién lo hizo, para qué lo hizo, y hasta dónde tienen otra información, porque hay cuestiones que están dentro de la esfera de la seguridad nacional".

Consultado sobre la posibilidad de que alguien dentro de la Casa Rosada haya grabado a la secretaria general, Monastersky sostuvo: "Yo creo que toda esta causa, los audios de este funcionario de discapacidad que salieron, más el de la secretaria general de la Presidencia, lo que pone en manifiesto, sin duda estamos frente a una operación". Explicó que no se puede ser ingenuo ante estas filtraciones, especialmente porque ocurren "20, 15 días antes de una elección, con la trascendencia que tiene", lo que le hace pensar que "esto fue calculado, pensado, orquestado, y eso amerita, de alguna manera, porque busca una desestabilización".

Respecto al contenido de los audios del ex titular de Andis, Monastersky expresó: "Nosotros desconocemos el contexto, desconocemos si fueron editados, la voz pareciera, por lo que dicen todos, que es la de él". Cuestionó por qué el funcionario no denunció formalmente los hechos ante la justicia, señalando que "un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, no puede, debe, está obligado a poner en conocimiento la justicia y hacer la denuncia". Advirtió que no hacerlo podría derivar en una investigación por "incumplimiento de derechos del funcionario público".

Además, sobre la posibilidad de que el exfuncionario declare como arrepentido, aclaró que se trata de la figura de "imputado colaborador" y que, para acceder a ella, "tiene que reconocer el delito". Sin embargo, señaló que en los audios el exfuncionario no se posiciona como autor de un delito, sino que menciona posibles hechos de cohecho (pago y recepción de coimas) cometidos por otras personas.

Monastersky también abordó la validez de los audios como prueba judicial: "Las medidas que tienen como interceptar llamadas telefónicas, hacer grabaciones, tienen que ser como regla para que sean válidas. La introducción de una prueba en un expediente judicial tiene que tener un principio de legalidad. Tiene que ser ordenada por un juez y un juez competente y un juez que esté investigando un delito".

Aunque reconoció que existen excepciones limitadas, como grabaciones realizadas por una persona que presencia un delito y no puede denunciarlo de inmediato, afirmó que los audios filtrados sugieren "un plafón sistemático" y que "hablan de que esto fue más de una vez y en más de un lugar". Esto, según el abogado, podría apuntar a "un aparato paraestatal o una cuestión armada" que podría derivar en la nulidad de la causa, ya que "no sabemos si fue incorporado y cómo fue incorporado, o el fiscal se valió de otras pruebas que por ese circuito de sumario desconocemos".

Finalmente, al ser consultado sobre la gravedad de la filtración del audio de Karina Milei, Monastersky enfatizó: "Si se confirma que las grabaciones a Karina Milei se hicieron dentro de la Casa Rosada y vulneraron los sistemas de seguridad, que no son pocos en cualquier lugar donde ejerce la primera magistratura del Poder Ejecutivo, esto pone en riesgo seguridad nacional, porque no sabemos hasta dónde se han infiltrado y qué otros audios más tienen, porque hay secretos de Estado también que se comparten en la charla".

"Es una obligación de la Justicia investigar esta cuestión, porque esto es peligroso para toda la ciudadanía, y no estoy siendo exagerado, sino todo lo contrario", concluyó el abogado.

Entrevista de Miguel Clariá.