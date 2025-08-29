Adorni, sobre supuestos audios de Karina: "Es un escándalo si son verdaderos"

El vocero presidencial Manuel Adorni se pronunció este viernes sobre la difusión de supuestos audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y advirtió que, de comprobarse su veracidad, se trataría de un “escándalo sin precedentes”.

En declaraciones realizadas a través de su cuenta de X, Adorni destacó: “Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”. Además, sostuvo que la divulgación de estos materiales, a solo diez días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, formaría parte de “una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al Gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

Los audios, que se le atribuyen a la hermana del presidente Javier Milei, muestran breves fragmentos en los que la funcionaria pide “evitar peleas” y enfatiza: “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, una frase interpretada como una posible recriminación a alguien de su entorno. Según el medio Carnaval Stream, responsable de la difusión, estos fragmentos formarían parte de un total de 50 minutos de grabaciones y se habrían registrado en una oficina pública en los primeros momentos en que el caso comenzó a repercutir dentro del Gobierno.

En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei:



- Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada



- La difusión de estos audios, a 10 días de la… — Manuel Adorni (@madorni) August 29, 2025

La aparición de estos audios se produce tras la difusión de grabaciones previas en las que el exfuncionario Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), denunciaba supuestos desfalcos en la agencia vinculados a pedidos de coimas y mencionaba a la droguería Suizo Argentina. En esas grabaciones, Spagnuolo detallaba: “Llaman a los proveedores y les dicen: ‘No va más el 5%, vas a tener que poner el 8%, lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono’”.

Por el momento, el contenido de los audios de Karina Milei se mantiene en investigación y no se han realizado confirmaciones oficiales sobre su autenticidad. Sin embargo, la reacción del Gobierno, a través de Adorni, subraya la preocupación por la posible manipulación de información y la magnitud política que estos registros podrían tener en un contexto electoral.