El Senado rechazó con amplia mayoría el veto de Milei a los ATN

FOTO: Otro revés para el Gobierno: el Senado rechazó el veto de Milei a los ATN.

El Gobierno de Javier Milei sufrió este jueves una nueva derrota política en el Senado, donde la oposición rechazó de manera contundente el veto presidencial a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un mecanismo clave de asistencia financiera a las provincias.

Con 59 votos a favor y apenas 9 en contra, la Cámara alta convirtió en ley la norma, que había sido aprobada previamente por el Congreso y luego vetada por el Ejecutivo. La decisión representa un fuerte revés para la Casa Rosada, que no logró contener la presión de los gobernadores ni articular apoyos suficientes en el recinto.

El veto llegó al Senado tras intensas negociaciones, en las que el oficialismo buscó recomponer la relación con los mandatarios provinciales. Sin embargo, los intentos no prosperaron y el clima parlamentario terminó inclinándose de manera categórica en contra del Gobierno.

En medio del debate, el senador formoseño José Mayans, jefe del interbloque peronista, subrayó que la votación constituye “un llamado de atención de los gobernadores” hacia el Presidente. Además, fue contundente en su diagnóstico: “El 7 de septiembre se pronunció el poder de la provincia de Buenos Aires, el 40% de la población argentina, de forma contundente. El pueblo hizo tronar el escarmiento y el Presidente dijo que iba a hacer una autocrítica, pero consistió en echarle la culpa a la gente y por eso tiene que profundizar el modelo. Un acto de soberbia atroz”.

La derrota se suma a una seguidilla de tropiezos legislativos que enfrenta la administración libertaria, en un contexto de creciente tensión con los gobernadores y de incertidumbre respecto a la capacidad del oficialismo para sostener su programa de ajuste.

Con el rechazo al veto, la ley de ATN queda firme, marcando un triunfo político para la oposición y un golpe a la estrategia de Milei, que había desoído los reiterados pedidos de asistencia económica por parte de las provincias.