¿Cuándo llegan las lluvias a Córdoba?

La llegada del verano ya se comienza a palpitar y presagiar una temporada calurosa y húmeda. No obstante para esta semana se anuncian lluvias generalizadas y abundantes en el este de la provincia de Córdoba.

Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto Córdoba, dijo a Cadena 3 que "todo indica que el calor no va a seguir porque aumenta la humedad de las nubes y la temperatura máxima para hoy será de 35 grados", igual que ayer.

En ese sentido, este martes seguirá el calor, con algunas tormentas dispersas sin importancia y recién comenzarán las lluvias el día miércoles.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"No esperamos en la ciudad o en el oeste tanta lluvia como la que necesitamos pero sí tenemos lluvia que se va a prolongar a la madrugada del jueves, seguirá el viernes y el sábado", anticipó.

De todas formas, aclaró que "no hay alerta por temperaturas extremas" y "no hay una ola de calor" porque las mínimas no son tan altas y las máximas no duran por tanto tiempo.

"A partir del miércoles habrá un descenso de la temperatura y tormentas y chaparrones en Córdoba", alertó.

Para este lunes el alerta abarca al noroeste del país, donde se espera una abundante caída de agua y una parte de ese sector que está inundado.

Informe de Lucía González.