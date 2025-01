Caso Neonatal: hoy declara Vanessa Cáceres, la madre del primer bebé fallecido

El juicio por la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba continúa este martes en la Cámara Séptima del Crimen.

En esta jornada, se espera el testimonio de Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, padres de Francisco Calderón, quien falleció el 18 de marzo de 2022. Este caso se considera el primero de cinco muertes que están siendo investigadas.

El lunes, durante la audiencia, comparecieron Yoselín Rojas y su esposo, Jaime Cornelio Pérez, padres de Angeline, quien murió el 6 de junio de 2022. Ambos relataron que Brenda Agüero, enfermera del hospital, estuvo presente en la sala de postparto y que su forma de mirarles les resultó inquietante.

Sin embargo, no pudieron afirmar si Agüero había atacado a su bebé, ya que no había pruebas directas de ello. La defensa de Agüero cuestionó cómo los padres pudieron reconocerla, dado que ella llevaba barbijo y cofia, y anteriormente se había descrito a la enfermera como de pelo castaño, no negro.

Jaime Cornelio compartió sus recuerdos de la tragedia. "Al pellizcarlo, mi bebé hizo con la boquita como querer llorar, pero no lloró y primero me dijo 'préstame' y se lo llevó", relató.

Cuando se le preguntó si notó alguna lesión en Angeline, respondió que no se percató de nada en ese momento, pero que al recibir la ropa de la morgue, encontraron una mancha de sangre en la manta. "Saliendo del hospital pensamos que Dios se lo había llevado porque somos creyentes", agregó, y destacó que, con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que la muerte de su hijo no había sido natural, sino que creían que había sido un asesinato.

El testimonio de los padres reveló la vulnerabilidad de las familias que acuden a centros de salud. Muchos de estos padres no tenían los recursos para buscar asesoría legal y se enteraron de la gravedad de la situación solo meses después, cuando salió a la luz la noticia de que sus hijos habían sido presuntamente asesinados. "Nos dijeron que nunca había ocurrido algo así", expresó Jaime, refiriéndose a la información que recibieron del hospital.

Las declaraciones de los padres, incluyendo a Damaris, madre de otro bebé fallecido, pusieron de manifiesto la falta de profesionalismo y empatía en el trato recibido por parte del personal del hospital.

Mientras se indaga si Agüero es una enfermera "asesina en serie", el juicio también arroja luz sobre el sistema de salud pública y las condiciones en el Hospital Neonatal.

Los directivos del centro de salud se presentaron como defensores de un centro de salud de excelencia, pero los testimonios de las familias contrastaron con esta visión.

Los padres describieron situaciones de desamparo y falta de respuestas cuando buscaban información sobre la muerte de sus bebés. Una madre, que declaró la semana pasada, relató que una psicóloga del hospital le echó la culpa de la muerte de su hijo a sus creencias religiosas.

Los padres afirmaron que, desde el hospital, les decían que no había explicación para las muertes y que no valía la pena realizar autopsias. Sin embargo, rápidamente se elaboró un documento interno que señalaba a Brenda Agüero como la enfermera responsable, lo que impulsó la investigación del fiscal tras recibir la denuncia de un particular.

Informe de Juan Federico.