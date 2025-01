Caso Neonatal: la médica Ringelheim declaró y aseguró que no conocía a Agüero

FOTO: Claudia Ringelheim dijo que no era más vicedirectora del Neonatal desde 2018.

La última médica imputada en el caso por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba declaró este jueves y de esta manera culmina la primera semana del juicio por jurado.

Claudia Elizabeth Ringelheim, quien presuntamente era vicedirectora de la institución, está acusada de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento. Declaró que dejó ese cargo en 2018, aunque en el organigrama continuaba figurando como tal. También se desempeñaba en el área de tocoginecología.

Durante su testimonio, Ringelheim reveló que el 8 de junio de 2022, una funcionaria del Ministerio de Salud, Marcela Alicia Yanover, presentó a los directivos una línea de tiempo con todos los casos sospechosos de fallecimientos de bebés.

"Estaban todos los casos sospechosos. El ministerio ya tenía anotado el 8 de junio", aseguró la médica. Sin embargo, la doctora Adriana Moralez, otra de las imputadas, contradijo esta afirmación, indicando que la reunión con la línea de tiempo ocurrió en agosto.

"Puede ser que uno con los nervios esté equivocado en las fechas, pero no", respondió Ringelheim al ser cuestionada sobre la discrepancia. Además, expresó su pesar por no haber podido ayudar a los padres y a los bebés, afirmando: "Eso lo tengo en el corazón. Fue un horror".

Al ser consultada respecto a si conocía a la enfermera Brenda Agüero, Ringelheim lo negó rotundamente. "Nunca la conocí, la conocí recién acá".

Un dato alarmante surgió cuando Ringenheim intentó acceder a las historias clínicas de los bebés tras la reunión del 8 de junio de 2022. "Cuando fui al sistema, estaban todas las historias clínicas bloqueadas", explicó, añadiendo que le informaron que todo estaba bajo secreto de sumario debido a la intervención de la fiscalía.

La denuncia que dio origen a esta causa fue presentada por un particular, Francisco Luperi, el 4 de julio de ese año, lo que sugiere que la seguidilla de casos no estaba judicializada en el momento en que el ministerio mostró la línea de tiempo a los directivos.

En la sala de audiencias, se espera ahora el testimonio de Damaris Bustamante, madre de Benjamín -uno de los bebés fallecidos- quien anteriormente denunció violencia obstétrica dentro del hospital. Su declaración marca un momento crucial en el juicio, que hasta ahora estuvo centrado en las versiones de los acusados.

La próxima semana se podría dar comienzo a la declaración de testigos. Para enero se esperan cuatro audiencias por semana, de 9 a 16, mientras que para febrero se reducen a tres jornadas.

Durante el tercer día declaró Adriana Moralez, una de las once acusadas, y remarcó que hubo una "mano asesina".

La mujer respondió ante la interrogación de la fiscal Mercedes Balestrini que "no tiene dudas de que hubo una mano asesina" y que "necesita saber quién mató a esos niños".

Asimismo, la exdirectora del hospital, Liliana Asís, no contestó preguntas, pero lloró y señaló: "Nunca en mi vida pensé que en vivir la situación que estoy viviendo, estar presa después de trabajar toda una vida".

Brenda Agüero es quien está más complicada en el caso. La enfermera afronta acusaciones por homicidio calificado por procedimiento insidioso por la muerte de cinco recién nacidos y tentativa de homicidio en el caso de los ocho bebés que sobrevivieron.

Durante la jornada del jueves, hubo un intercambio de reproches entre los abogados de la querella y los defensores, relacionado con las declaraciones realizadas ante la prensa. Un abogado defensor expresó su descontento por los comentarios del exfiscal Gustavo Nievas, quien sugirió que el hospital presentaba condiciones insalubres que podrían haber causado la muerte de los bebés. En respuesta, el abogado Claudio Orosz, representante de uno de los funcionarios, criticó a la querella por calificar a Brenda Agüero de "asesina serial".

El tribunal instó a los letrados a ser cautelosos con sus declaraciones públicas, pidiendo que se limiten a lo que ocurre dentro de la sala de audiencias. Sin embargo, tanto Nievas como el doctor Carlos Nayi, quien acusó a la enfermera de "ser una asesina serial", mantuvieron sus posturas durante las audiencias.

En tanto, el exministro Diego Cardozo, al salir de la audiencia, afirmó que tras la intervención del Ministerio de Salud, no se reportaron más muertes de bebés en el hospital. "Me enteré el 7 de junio, antes no tenía conocimiento", subrayó, tratando de eludir cualquier responsabilidad penal. Además, mencionó que, tras la intervención, se realizaron mejoras en el equipamiento del hospital, incluyendo la llegada de nuevas camas y respiradores.

Informe de Juan Federico.