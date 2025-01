Caso Neonatal: la médica Moralez dijo que hubo una "mano asesina" en el hospital

En esta tercera jornada del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, Adriana Moralez, una de las once imputadas, compareció ante el tribunal.

Moralez, quien en 2022 se desempeñaba como coordinadora del Comité de Vigilancia y Mortalidad Materna Infantil del centro de salud, estuvo declarando durante más de tres horas.

Su función consistía en gestionar los eventos adversos, es decir, los casos de muertes de bebés o complicaciones graves que no pudieron ser atendidas adecuadamente. Moralez enfrenta cargos de encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público, en el marco de una serie de muertes inusuales que se sucedieron en el Neonatal.

Según el fiscal Raúl Garzón, existe una cadena de funcionarios que no denunciaron a tiempo estos episodios, lo que plantea interrogantes sobre hasta dónde se extendía el conocimiento sobre lo que estaba ocurriendo.

Durante su declaración, Moralez relató que se enteró del primer caso de un bebé fallecido a través de un informe que le elevó su equipo. Al principio, pensaron que la muerte podría haber sido causada por una reacción alérgica a la vitamina K. "Tuvimos una reacción, unas úlceras en las piernas", explicó.

Posteriormente, el hospital decidió desechar un lote de vitamina K que había sido utilizado, aunque Moralez indicó que este lote desapareció.

El testimonio continuó con la descripción de otros casos que se presentaron en el hospital. Moralez mencionó que otro bebé también presentó complicaciones, y que la madre había estado en trabajo de parto durante 48 horas antes de que se le administraran antibióticos. "En ese momento, una de las teorías era que el bebé pudo haber reaccionado a esos antibióticos", indicó.

La situación se tornó más compleja cuando, el 6 de junio, dos bebés fallecieron y otros dos quedaron con graves secuelas. Moralez se enteró al regresar de vacaciones el 7 de junio, un día que ella identificó como clave en la investigación. "En los pasillos del hospital ya se empezaba a hablar de una mano negra, de una mano asesina", afirmó. Este comentario llevó a que se comenzara a investigar con mayor seriedad los casos, bajo la sospecha de que podrían estar relacionados.

Durante la declaración, Moralez también mencionó que a partir del 7 de junio, se empezó a considerar que había una mano asesina dentro del hospital. "No tengo dudas de que hubo una mano asesina dentro del hospital", afirmó. Sin embargo, se mostró cautelosa al mencionar a Brenda Agüero, la enfermera principal acusada, diciendo: "No sé si fue Brenda o no".

La fiscalía cuestionó a Moralez sobre el mecanismo de información interna en el hospital. Ella admitió que no existía un protocolo formal, y que dependía de que cada médico de guardia le informara sobre casos que consideraban extraños. "Era todo muy informal", reconoció.

En cuanto a la infraestructura del hospital, Moralez se abstuvo de opinar sobre las condiciones de salubridad, argumentando que no era parte de su área de responsabilidad. Este testimonio se consideró relevante, ya que refleja la percepción de la coordinadora sobre el estado del hospital en un momento crítico.

Los abogados defensores, especialmente los de Brenda Agüero, cuestionaron la credibilidad de la declaración de Moralez, señalando que el 16 de mayo de 2022, antes de que ella se fuera de vacaciones, el vice director del Neonatal se había reunido con un fiscal y el jefe de la morgue judicial debido a la preocupación por la cantidad de muertes en el hospital. Moralez se había ido de vacaciones el 20 de mayo de ese año, lo que generó dudas sobre su conocimiento de la situación.

El juicio está en sus primeras etapas, y se espera que continúe durante varios meses. La complejidad del caso y la cantidad de testigos que deben declarar sugieren que se abordarán muchos más detalles en las próximas jornadas.

Informe de Juan Federico.