Neonatal: "Me destrozaron la vida", dijo la madre de uno de los bebés muertos

En la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba arrancó este lunes la segunda semana del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal.

En esta primera audiencia de la semana, Yoselín Rojas, madre de Angeline, una de las bebés fallecidas el 6 de junio de 2022, tomó la palabra. Esa fecha se conoció como la "noche fatídica", ya que en ese momento murieron dos bebés y otros dos sufrieron lesiones que aún no tienen explicación médica.

Yoselín expuso el patrón de vulnerabilidad que enfrentaban las madres y familias que llegaban al hospital. Según su relato, las mujeres eran obligadas a ingresar solas, a pesar de estar en trabajo de parto y con dolor, bajo el argumento de un protocolo relacionado con el Covid-19. "Quedábamos sometidas a lo que les decían médicas y enfermeras, prácticamente sin derecho a expresarse o preguntar", afirmó Yoselín.

La madre recordó que, tras dar a luz, tuvo a su bebé en brazos por unos minutos. Sin embargo, una enfermera, a la que identificó como Brenda Agüero, se llevó a su hija.

Durante la instrucción de la causa, Yoselín y su marido, Jaime Cornelio Pérez, describieron a la enfermera de manera diferente, pero tras ver fotos, creyeron que se trataba de la misma persona. "Las enfermeras tenían cubierto el rostro y el cabello, así que fue difícil reconocerla", explicó.

Después de casi dos horas de declaración, Yoselín se dirigió a la prensa en la puerta de la sala de audiencias. "Yo en este momento solo pido Justicia, que por la muerte de mi bebé haya justicia", manifestó. "Lo único que pido es justicia por todos los bebés asesinados. Los mataron de forma cruel, bebés inocentes, no merecían morir", agregó con visible dolor.

Yoselín continuó expresando su angustia: "(A Angeline) Le arrebataron la vida, no tuvo ni un día de vida, pero me lo arrebataron. Pido por favor que se haga justicia, que las personas entren en razón y que este tipo de situaciones no queden impunes. Es un dolor muy grande, nos destrozaron la vida".

También instó a quienes sufrieron situaciones similares a no quedarse callados. "Nos hicieron creer que nada pasaba, pero estaban sucediendo tantas cosas. Vivimos con ese dolor, que nada nunca puede pasar", concluyó.

Cuando se le preguntó si había reconocido a Brenda Agüero como la enfermera que se llevó a su hijo, Yoselín afirmó: "Sí, yo pedí que ella estuviera en la sala porque quería encararla. La reconocí y fue ella la que se la llevó".

Su relato resonó con la misma tristeza que el de Damaris Bustamante, madre de Benjamín, la primera madre que declaró la semana anterior. El abogado querellante, Carlos Nayi, explicó que eligió alterar el orden de las declaraciones, priorizando a aquellas madres que situaban a sus bebés en el lugar de los hechos.

Conforme a lo detallado en el caso, el 6 de junio de 2022 Angeline nació a término, pesaba 3,6 kilos y no tenía ninguna complicación de salud. Aun así, horas después se descompensó y falleció. Se trató del primero caso que llegó a la Justicia cordobesa debido a que los padres comprobaron que el acta de defunción no había sido firmada por la médica de guardia.

Angeline es una de los bebés a las que les lograron hacer la autopsia, la cual arrojó que la niña murió por bradicardia extrema y apnea provocadas por un exceso de potasio. En el caso hay 11 imputados. La más complicada es Agüero, acusada de ser autora de cinco homicidios y de la tentativa en otros ocho bebés.

Informe de Juan Federico.