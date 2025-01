Neonatal: la mamá de uno de los bebés muertos denunció "violencia obstétrica"

Damaris Bustamante, madre de Benjamín Bustamante, declaró en el juicio que investiga la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Su relato, cargado de dolor, se interrumpió en varias ocasiones debido a que no podía contener las lágrimas.

En contraste con las afirmaciones de los once imputados, incluidos funcionarios del hospital que lo describieron como un modelo a seguir, Damaris relató haber sufrido violencia obstétrica durante su ingreso al hospital el 23 de abril de 2022.

La madre llegó al hospital acompañada por su pareja y sus padres, pero fue separada de ellos al ingresar a la sala de preparto. Allí, denunció haber sido maltratada por el personal médico, en particular por la enfermera Brenda Agüero.

Damaris describió un trato humillante, donde le dijeron "si te gustó lo dulce, ahora bancate lo amargo", mientras se encontraba en dilatación de siete centímetros, a punto de dar a luz.

En su relato, Damaris recordó que le solicitaron que se quitara el pantalón para evaluar su dilatación, y que, al no recibir ayuda para hacerlo, tuvo que bajárselo ella misma. Al momento de declarar, pidió que Brenda Agüero fuera retirada de la sala de audiencia, argumentando que no quería verla.

Tras el nacimiento de Benjamín, Damaris pudo amamantarlo, pero luego notó que el bebé no se encontraba bien. Fue Agüero quien le comentó que el bebé parecía estar mal, lo que llevó a su traslado a terapia intensiva, donde finalmente le comunicaron su fallecimiento.

En un momento crítico, Damaris recordó que, al momento de retirar el cuerpo de su hijo, el personal del hospital le desaconsejó realizar una autopsia. "¿Para qué querés hacer la autopsia? Podés hacerla, pero mira que te lo van a abrir todo", le dijeron, lo que la llevó a entender que intentaron disuadirla de llevar a cabo el procedimiento.

El caso de Benjamín es el segundo de los cinco bebés fallecidos en este contexto, y la falta de autopsias dificultó la investigación. Durante el juicio, se advirtió que los relatos podrían resultar sensibles para ciertos públicos. La primera testigo, Damaris, se sumó a las declaraciones que comenzaron a acumularse en el proceso judicial.

Antes de la declaración de Damaris, Claudia Elizabeth Ringelheim, una de las imputadas, también compareció. Fue acusada de no haber denunciado las muertes en el hospital, aunque afirmó que no ocupaba el cargo de vicedirectora en el momento de los hechos. Aclaró que desde hacía dos años se encontraba en el área de toco ginecología y que no tenía contacto directo con los recién nacidos.

Un dato relevante surgió de su testimonio: el 8 de junio de 2022, un día después de la muerte de dos bebés y con otros en estado crítico, una funcionaria del Ministerio de Salud, Marcela Alicia Yanover, presentó un mapa con trece casos sospechosos al personal del hospital. Esto generó inquietud, ya que los funcionarios del hospital habían afirmado que solo se enteraron de la situación el 7 de junio.

La denuncia formal sobre los casos no se radicó hasta el 4 de julio, casi un mes después de la presentación del mapa. En el transcurso del juicio, la doctora Adriana Moralez, quien había declarado previamente, mencionó que la responsabilidad de la situación podría recaer sobre una "mano asesina", aunque no pudo asegurar que fuera Brenda Agüero.

Moralez quedó vinculada a la investigación y a la elaboración del mapa de casos que se presentó en el Ministerio de Salud.

Al finalizar su declaración, Moralez contradijo a Ringelheim, afirmando que el mapa fue presentado mucho después de los eventos, en agosto, cuando el caso ya había sido de conocimiento público. La confusión sobre las fechas y la falta de claridad en la comunicación entre los funcionarios se convirtió en un punto central del debate judicial.

La audiencia, que se encontraba en su cuarta y última jornada de la semana, se espera que continúe el lunes.

Informe de Juan Federico.