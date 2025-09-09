Carlos D'Alessandro: "Los Menem son la manzana podrida de La Libertad Avanza"

El resultado electoral aplastante contra el Gobierno nacional y a favor del peronismo en la provincia de Buenos Aires sigue generando repercusiones en la política y la economía del país. El diputado Carlos D'Alessandro, quien llegó al Congreso por La Libertad Avanza, ahora encabeza el bloque Coherencia.

En diálogo con Cadena 3, D'Alessandro afirmó: "No estamos en el bloque de La Libertad Avanza porque el partido dejó caer la bandera de la lucha contra la corrupción y la casta política".

En ese sentido, el legislador criticó las decisiones erróneas de la actual gestión y apuntó a los Menem como el gran problema de La Libertad Avanza: "Son la manzana podrida en este cajón".

D'Alessandro sostuvo que las decisiones de gobierno fueron influenciadas negativamente por los Menem. Su crítica se extiende a la situación actual: "El Gobierno se vuelve automáticamente súper débil si la gente no cree en él".

El diputado aseguró que hay medidas que el Presidente podría tomar para corregir el rumbo, señalando que muchos funcionarios son "fusibles". Sin embargo, agregó que la falta de acción ante la corrupción asociada a los Menem pone en riesgo la credibilidad. "Si no se investiga, es difícil que la gente crea en un Gobierno".

D'Alessandro indicó que algunos gobernadores, como Gustavo Sáenz (Salta) expresaron su distanciamiento del Gobierno por falta de acuerdos, vinculando esto a la influencia negativa de los Menem.

El diputado reafirmó su compromiso con las ideas liberales, pero criticó las decisiones políticas que consideró erróneas dentro de La Libertad Avanza. "Las ideas son lo importante, no los políticos", finalizó.

Entrevista de Miguel Clariá.