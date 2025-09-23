En vivo

Candidatura testimonial: Jaldo pedirá licencia para abocarse a la campaña

El gobernador de Tucumán aclaró que, si su partido gana las elecciones en octubre, él no asumirá el cargo, sino que lo hará Javier Noguera, el tercer candidato del listado.

23/09/2025 | 07:40Redacción Cadena 3

FOTO: Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

    Candidatura testimonial: Jaldo pedirá licencia para abocarse a la campaña

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se presentó como candidato testimonial y tomará licencia para dedicarse completamente a la campaña electoral. La decisión se formalizó tras el pedido de su licencia a la Legislatura provincial.

Jaldo aclaró que, aunque lidera la lista oficial, si su partido gana las elecciones en octubre, él no asumirá el cargo, sino que lo hará Javier Noguera, el tercer candidato del listado.

La Legislatura provincial programará una sesión para el próximo jueves, donde se discutirá y se espera aprobar la licencia de Jaldo por 30 días. El objetivo del gobernador es "concentrarse" de lleno en la campaña electoral.

De aprobarse, el viernes 26 Jaldo asume su licencia y el vicegobernador Miguel Acevedo quedará a cargo del Gobierno de Tucumán durante ese plazo.

Informe de Rosalía Cazorla.

