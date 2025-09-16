En vivo

Radioinforme 3

Beneficios Anses: cómo acceder a los descuentos del 20% en miles de comercios

El programa incluye una red de más de 7.000 puntos de venta distribuidos por todo el país, lo que permite que los adultos mayores accedan a promociones en supermercados, farmacias y comercios locales.

16/09/2025 | 08:04Redacción Cadena 3

FOTO: archivo.

  1.

    Audio. Beneficios Anses: cómo acceder a los descuentos del 20% en miles de comercios

    Radioinforme 3

    Episodios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un nuevo programa destinado a jubilados y pensionados, que ofrece descuentos en una amplia red de comercios en todo el país. El programa, denominado "Beneficios Anses", permite a los beneficiarios acceder a reintegros y descuentos automáticos al utilizar la tarjeta de débito donde perciben sus haberes.

El objetivo del programa es facilitar la compra de productos esenciales, desde alimentos hasta artículos de limpieza, a precios más accesibles. Los descuentos se aplicarán automáticamente al realizar las compras, sin necesidad de inscripciones previas o presentar cupones. Entre las ofertas destacadas se incluyen un 10% de ahorro en supermercados y hasta un 20% en productos de higiene personal y limpieza.

Los comercios adheridos al programa abarcan una amplia variedad, incluyendo grandes cadenas como Carrefour, Chango Más, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Josimar y La Anónima. Estas cadenas ofrecen un 10% de descuento en las compras realizadas con la tarjeta asociada a la prestación. 

Además, aquellos jubilados que cobran sus haberes a través del Banco Nación tienen acceso a un 5% de reintegro adicional si pagan utilizando QR mediante la aplicación BNA+, con un límite mensual de $20.000.

El programa Beneficios Anses incluye una red de más de 7.000 puntos de venta distribuidos por todo el país, lo que permite que los adultos mayores accedan a promociones en supermercados, farmacias y comercios locales.

Además, Anses también confirmó un aumento en las asignaciones para octubre y anunció la entrega de un bono de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

Informe de Ariel Rodríguez.

