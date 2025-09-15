Las 10 frases salientes del discurso de Javier Milei: “Lo peor ya pasó”

FOTO: El Presidente, durante el anuncio del proyecto de Presupuesto 2026.

El siguiente es un detalle de las 10 frases más salientes del discurso del presidente Javier Milei en la presentación del proyecto del Presupuesto 2026, que anunció este lunes a la noche por cadena nacional:

- “Hoy el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”.

- “El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Y es un principio no negociable”.

- “Podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó”.

- “Hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del desencanto consecutivo en que vivimos hace décadas”.

- “El problema no era el cocinero, sino la receta, y aunque algunos crean que esto ya lo vieron, los que digan esto están equivocados: nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión, porque lo que cambió es la receta”.

- “Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo”.

- “Este presupuesto presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años”.

- “Por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financie al sector público, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado”.

- “Nadie tiene la culpa de nuestros problemas más que nosotros mismos. Y nadie más que nosotros mismos puede salvarnos”.

- “No aflojemos: hagamos que todo este esfuerzo valga la pena”.