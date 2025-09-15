Milei presentó el Presupuesto: equilibrio fiscal y subas a sectores en conflicto

FOTO: El jefe de Estado, en su mensaje por cadena nacional (captura).

El presidente Javier Milei anunció este lunes a la noche aumentos en universidades, salud y discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2026 y pidió a los argentinos “no aflojar”, al brindar un discurso grabado por cadena nacional.

El mandatario anunció que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades”, además de “un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud de un 17%, ambas partidas por encima de la inflación.”

Además, señaló: “Habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026.”

“El futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”, subrayó.

Y admitió: “Más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Durante estos 20 largos años, muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor”, agregó.

También afirmó que “lo peor ya pasó” y por eso expresó su “agradecimiento una vez más por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer período”.

De todos modos, reiteró: “El equilibrio fiscal no se negocia, porque es el único camino para que Argentina salga del ciclo económico del desencanto.”

Por otra parte, llamó a gobernadores y legisladores a “trabajar codo a codo” para lograr el “superávit”, que permita otorgar “financiamiento del Tesoro para aquellos actores del sector privado que quieran invertir en el país”.

“Por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financia al sector público, este superávit permitirá al sector privado desarrollar obras fundamentales que hacen a la infraestructura y logística del país”, afirmó.

Al pedir “no caer presos de falsos dilemas”, sostuvo: “No es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que la enfermedad. El camino del déficit fiscal financiado con emisión ya se probó y nos llevó al retorno de la inflación descontrolada y el estancamiento.”