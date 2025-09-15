El mensaje de Milei, preparado para reconectar vínculos deteriorados

FOTO: El Presidente, con Adorni, Espert y Caputo antes de grabar la cadena nacional.

Por Sergio Suppo

El presidente Javier Milei acaba de presentar su mensaje en cadena nacional, en el que reafirma su compromiso de mantener el superávit fiscal. Definió este superávit como la llave maestra para el crecimiento y estabilización de la economía argentina.

Durante su discurso de 15 minutos y 30 segundos, Milei aseguró que lo peor ya ha pasado y que el equilibrio fiscal es innegociable. Este mensaje se enmarca en un contexto donde el Gobierno no cuenta con una ley de presupuesto aprobada desde hace dos años.

El Presidente mencionó que las reformas estructurales necesarias para Argentina podrían permitir un crecimiento anual del 7% al 8%. Para lograr esto, destacó la importancia de alcanzar consensos con gobernadores y legisladores, promoviendo un trabajo conjunto en pro de reformas profundas que impulsen la economía privada.

Además, Milei anunció que el proyecto de presupuesto incluye aumentos por encima de la inflación para sectores clave, como educación, salud, discapacidad y universidades. Aunque no especificó cifras exactas, mencionó que estos aumentos podrían oscilar entre el 5% y el 12%, dependiendo del sector.

A pesar de la minoría del Gobierno en ambas cámaras, el Presidente espera que el presupuesto pueda ser tratado antes de las elecciones del 26 de octubre. Sin embargo, el proceso legislativo suele ser extenso y se espera que la aprobación se logre a fines de 2025.

Es relevante destacar la defensa enérgica del superávit fiscal por parte de Milei, quien lo considera un elemento no negociable. También mencionó que el crecimiento económico está condicionado a reformas laborales, impositivas y previsionales, buscando el consenso con sectores opositores que compartan estas visiones.

El tono del discurso se percibió más medido, sin desviaciones hacia comentarios agresivos, lo que contrastó con discursos anteriores.

Milei, además, optó por un formato diferente, sin la compañía de su gabinete, lo que puede interpretarse como un intento de reconectar con la opinión pública tras el reciente revés electoral en la provincia de Buenos Aires.