YPF aumentó el precio de la nafta y llenar el tanque no baja de $75.000

Este martes, en las estaciones de servicio YPF de Rosario se concretó un nuevo aumento tarifario, que ya se ve reflejado en las pizarras.

El precio de la nafta Súper subió a 1517 pesos por litro, un aumento de más de 50 pesos respecto a los 1464 pesos anteriores. Por su parte, la nafta Infinia se encuentra en 1748 pesos, marcando un incremento similar.

AUMENTO DE NAFTA EN ROSARIO



Este aumento –se suma a los anteriores que también se dieron en otras petroleras como Shell– afecta no solo a los automovilistas, sino también a la cadena de distribución de productos.

El informe concluye con la advertencia de que otros cambios en los precios podrían estar en camino, dependiendo de la fluctuación del dólar y la situación económica general.

Informe de Fernando Carrafiello.