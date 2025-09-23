En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

YPF aumentó el precio de la nafta y llenar el tanque no baja de $75.000

La suba llevó el litro de Súper a $1.517, unos $50 más que el anterior valor de referencia. ¿Cómo quedó la pizarra?

23/09/2025 | 07:11Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: YPF aumentó nuevamente los precios de sus combustibles.

Este martes, en las estaciones de servicio YPF de Rosario se concretó un nuevo aumento tarifario, que ya se ve reflejado en las pizarras.

El precio de la nafta Súper subió a 1517 pesos por litro, un aumento de más de 50 pesos respecto a los 1464 pesos anteriores. Por su parte, la nafta Infinia se encuentra en 1748 pesos, marcando un incremento similar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este aumento –se suma a los anteriores que también se dieron en otras petroleras como Shell– afecta no solo a los automovilistas, sino también a la cadena de distribución de productos.

El informe concluye con la advertencia de que otros cambios en los precios podrían estar en camino, dependiendo de la fluctuación del dólar y la situación económica general.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Se concretó un nuevo aumento tarifario en las estaciones de servicio YPF.

¿Quién reportó el aumento? El informe fue realizado por Fernando Carrafiello.

¿Cuándo se implementó el aumento? El aumento se aplicó este martes.

¿Dónde se realizó el aumento? En las estaciones de servicio YPF de Rosario.

¿Por qué se prevén más ajustes? Dependiendo de la fluctuación del dólar y la situación económica general.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho