Tormenta en Santa Fe: algunas rutas continúan con el tránsito cortado
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó las últimas novedades sobre las calzadas y las complicaciones que generó la lluvia.
03/09/2025 | 06:30Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Complicaciones en rutas santafesinas por la tormenta.
Las intensas lluvias y tormentas del fin de semana generaron complicaciones en rutas y accesos en la zona de Rosario y una parte de la provincia de Santa Fe. A las 6.30 de este miércoles, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) emitió un reporte actualizado con información de cada traza afectada.
Tras temporal. Corte en ruta 9 por desborde del río Carcarañá: “El agua va a subir más”
"Hace más de 24 horas se decidió el corte preventivo antes de que llegara el agua a la calzada, porque siempre en esto es mejor prevenir y asegurarnos ", explicó Carlos Dolce, de Gestión de Riesgos.
- RN 8 KM 355
Continúa el corte total de tránsito. Los cortes dispuestos son en RN8 y RP14 por parte de la Guardia Provincial y en RN8 a la altura del Parque Industrial por parte de Gendarmería Nacional.
- RN 9 vieja:
Se mantiene el corte entre Carcarañá y Correa por el desborde del río Carcarañá.
- RP 15
Corte total hacia RP 6 en el acceso a Cruz Alta (Córdoba).
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la zona de Rosario y Santa Fe? Las intensas lluvias y tormentas del fin de semana generaron complicaciones en rutas y accesos.
¿Quién emitió el reporte sobre las afectaciones? La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) lo hizo a las 6.30 del miércoles.
¿Cuántos evacuados hay en María Teresa? Hay 45 evacuados en la localidad de María Teresa.
¿Dónde se mantienen los cortes de tránsito? Los cortes están en RN8, RP14 y entre Carcarañá y Correa.
¿Por qué se cortaron las rutas? Los cortes se deben a las complicaciones generadas por las intensas lluvias y el desborde de ríos.