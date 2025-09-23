Récord en futuros agropecuarios: "No estamos acostumbrados a bajas de impuestos"

El gobierno argentino implementó la eliminación temporal de las retenciones hasta el 31 de octubre. Y el anuncio de la eliminación coincidió con un récord en la operatoria de futuros agropecuarios, donde se negociaron 1.300.000 toneladas, superando el récord anterior de febrero de este año por más del 92%. Andrés Ponte, vicepresidente de A3 Mercados, explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que "tenemos las estructuras para poder administrar el crecimiento de la operatoria natural" y resaltó la importancia de esta decisión, que "es algo a lo que no estamos acostumbrados".

Ponte agregó que "la rentabilidad, con los precios que traíamos en el mercado, estaba muy comprometida", y que la eliminación de las retenciones permite que los productores puedan "capturar" el beneficio de la venta de mercadería sin el peso de los derechos de exportación. Destacó que "tenemos productores de primera línea a nivel mundial que entienden sobre el funcionamiento de los mercados" y estima que el cupo de 7.000 millones de dólares establecido por el decreto será cubierto rápidamente.

La discusión también se centra en la necesidad de políticas a largo plazo. Ponte subrayó que "un país se tiene que estructurar pensando siempre en largo plazo" y que la medida coyuntural debe ir acompañada de "definiciones estructurales de largo plazo". Se espera que, tras el vencimiento del plazo para las liquidaciones, el mercado pueda enfrentar una "situación de depresión" si no se establecen políticas que brinden previsibilidad.

El vicepresidente de A3 Mercados mencionó que "toda esta política, todos los gobiernos del mundo, todos los gobernantes que llegan a conducir nuestro país, dicen que queremos crecer en exportaciones", pero que "los derechos de exportación es exactamente lo opuesto". En este sentido, Ponte criticó la implementación de derechos de exportación a lo largo de las décadas, afirmando que "la producción agropecuaria es precisamente eso: déjame producir, déjame laburar".

Finalmente, Ponte concluyó que "la política trabaje en fijar esas políticas de Estado" que apoyen la producción y la exportación, ya que "es la manera que tiene el país de salir adelante". Y cerró: "Ayer medio que salió un conejo de la galera. Fue muy bueno que no haya habido filtraciones. Venimos de décadas pegándonos tiros en los pies y no se sale de la noche a la mañana".

Entrevista de Hernán Funes.