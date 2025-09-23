En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

Récord en futuros agropecuarios: "No estamos acostumbrados a bajas de impuestos"

Andrés Ponte, vicepresidente de A3 Mercados, dijo que la eliminación temporal de retenciones impactó rápidamente y señaló que el volumen negociado "muestra la efectividad de la medida".

23/09/2025 | 07:59Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La eliminación temporal de retenciones impactó en los mercados.

  1.

    Audio. Récord en futuros agropecuarios: "No estamos acostumbrados a bajas de impuestos"

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

El gobierno argentino implementó la eliminación temporal de las retenciones hasta el 31 de octubre. Y el anuncio de la eliminación coincidió con un récord en la operatoria de futuros agropecuarios, donde se negociaron 1.300.000 toneladas, superando el récord anterior de febrero de este año por más del 92%. Andrés Ponte, vicepresidente de A3 Mercados, explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que "tenemos las estructuras para poder administrar el crecimiento de la operatoria natural" y resaltó la importancia de esta decisión, que "es algo a lo que no estamos acostumbrados".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ponte agregó que "la rentabilidad, con los precios que traíamos en el mercado, estaba muy comprometida", y que la eliminación de las retenciones permite que los productores puedan "capturar" el beneficio de la venta de mercadería sin el peso de los derechos de exportación. Destacó que "tenemos productores de primera línea a nivel mundial que entienden sobre el funcionamiento de los mercados" y estima que el cupo de 7.000 millones de dólares establecido por el decreto será cubierto rápidamente.

La discusión también se centra en la necesidad de políticas a largo plazo. Ponte subrayó que "un país se tiene que estructurar pensando siempre en largo plazo" y que la medida coyuntural debe ir acompañada de "definiciones estructurales de largo plazo". Se espera que, tras el vencimiento del plazo para las liquidaciones, el mercado pueda enfrentar una "situación de depresión" si no se establecen políticas que brinden previsibilidad.

El vicepresidente de A3 Mercados mencionó que "toda esta política, todos los gobiernos del mundo, todos los gobernantes que llegan a conducir nuestro país, dicen que queremos crecer en exportaciones", pero que "los derechos de exportación es exactamente lo opuesto". En este sentido, Ponte criticó la implementación de derechos de exportación a lo largo de las décadas, afirmando que "la producción agropecuaria es precisamente eso: déjame producir, déjame laburar".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, Ponte concluyó que "la política trabaje en fijar esas políticas de Estado" que apoyen la producción y la exportación, ya que "es la manera que tiene el país de salir adelante". Y cerró: "Ayer medio que salió un conejo de la galera. Fue muy bueno que no haya habido filtraciones. Venimos de décadas pegándonos tiros en los pies y no se sale de la noche a la mañana".

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Qué medida implementó el gobierno argentino? El gobierno argentino implementó la eliminación temporal de las retenciones hasta el 31 de octubre.

¿Quién explicó la importancia de esta decisión? Andrés Ponte, vicepresidente de A3 Mercados, explicó la importancia de la eliminación de las retenciones.

¿Cuándo se alcanzó un récord en la operatoria de futuros agropecuarios? Se alcanzó un récord en la operatoria de futuros agropecuarios en el mes de octubre, superando el récord anterior de febrero de este año.

¿Dónde se realizó la explicación sobre la eliminación de las retenciones? La explicación se realizó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

¿Por qué es importante esta eliminación de retenciones? La eliminación de retenciones permite a los productores capturar el beneficio de la venta de mercadería sin el peso de los derechos de exportación.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho