Por la suspensión de retenciones, estiman un costo fiscal de US$1.000 millones

El costo fiscal de la eliminación temporaria de las retenciones para el complejo oleaginoso y cerealero hasta el 31 de octubre de 2025 alcanzaría los US$1.000 millones con una pérdida de recaudación que equivale a casi la mitad del superávit previsto para este año, según calculó en un informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El reporte estimó que la medida anunciada este lunes por el Gobierno nacional tendría “un costo fiscal directo imputable al año 2025 de 0,15% del PBI (aproximadamente US$1.000 millones) y el neto de recaudación del impuesto a las ganancias de 0,14% del PBI.”

Nadin Argañaraz, presidente del instituto, analizó en diálogo con Cadena 3 las implicancias fiscales de la decisión del Gobierno. Según sus cálculos, con un stock de 15 millones de toneladas de soja y 14 millones de maíz, se simulan distintos escenarios de liquidación.

En un escenario donde se liquida el 40% del stock de maíz y el 100% del de soja, el costo fiscal asciende a 1.600 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 0.28% del Producto Bruto Interno (PBI).

En otro escenario, donde se liquida el 80% de ambos cultivos, el costo baja a 1.460 millones de dólares, lo que sería el 0.25% del PBI.

Además, destacó que la recaudación prevista por el gobierno para el año es de 1.000 millones de dólares. “De un costo total del orden de 1.600 millones, se podría atribuir a este año 1.000 millones, y el resto se espera para 2026”, afirmó.

En relación a la eliminación total de las retenciones, indicó que actualmente significan cerca de un punto del PBI. Aclaró que la eliminación de estos derechos incrementaría automáticamente las ganancias de muchos productores, y sobre estas ganancias se tributa. “Hemos hecho un cálculo que indica que, con una alícuota efectiva del 20% de ganancias, el sector recuperaría parte de los ingresos”, explicó.

Además, afirmó que una baja en las retenciones podría tener un efecto positivo en la recaudación de ingresos brutos, dependiendo del consumo e inversión de los productores.

Entrevista de "Informados, al regreso".