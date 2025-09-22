En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Newell´s

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Estadio 3

Belgrano vs. Newell´s

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Def. y Justicia

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Informados al regreso Notas

Por la suspensión de retenciones, estiman un costo fiscal de US$1.000 millones

En diálogo con Cadena 3, el titular del Instituto Argentino del Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, analizó las implicancias fiscales de la decisión del Gobierno. 

22/09/2025 | 19:16Redacción Cadena 3

FOTO: Quita de retenciones.

  1. Audio. Quita de retenciones: estiman costo fiscal en US$1.000 millones

    Informados al regreso

    Episodios

El costo fiscal de la eliminación temporaria de las retenciones para el complejo oleaginoso y cerealero hasta el 31 de octubre de 2025 alcanzaría los US$1.000 millones con una pérdida de recaudación que equivale a casi la mitad del superávit previsto para este año, según calculó en un informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El reporte estimó que la medida anunciada este lunes por el Gobierno nacional tendría “un costo fiscal directo imputable al año 2025 de 0,15% del PBI (aproximadamente US$1.000 millones) y el neto de recaudación del impuesto a las ganancias de 0,14% del PBI.”

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Nadin Argañaraz, presidente del instituto, analizó en diálogo con Cadena 3 las implicancias fiscales de la decisión del Gobierno. Según sus cálculos, con un stock de 15 millones de toneladas de soja y 14 millones de maíz, se simulan distintos escenarios de liquidación.

En un escenario donde se liquida el 40% del stock de maíz y el 100% del de soja, el costo fiscal asciende a 1.600 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 0.28% del Producto Bruto Interno (PBI).

En otro escenario, donde se liquida el 80% de ambos cultivos, el costo baja a 1.460 millones de dólares, lo que sería el 0.25% del PBI.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, destacó que la recaudación prevista por el gobierno para el año es de 1.000 millones de dólares. “De un costo total del orden de 1.600 millones, se podría atribuir a este año 1.000 millones, y el resto se espera para 2026”, afirmó.

En relación a la eliminación total de las retenciones, indicó que actualmente significan cerca de un punto del PBI. Aclaró que la eliminación de estos derechos incrementaría automáticamente las ganancias de muchos productores, y sobre estas ganancias se tributa. “Hemos hecho un cálculo que indica que, con una alícuota efectiva del 20% de ganancias, el sector recuperaría parte de los ingresos”, explicó.

Además, afirmó que una baja en las retenciones podría tener un efecto positivo en la recaudación de ingresos brutos, dependiendo del consumo e inversión de los productores.

Entrevista de "Informados, al regreso".

Lectura rápida

¿Cuál es el costo fiscal de la eliminación de las retenciones? El costo fiscal alcanzaría los US$1.000 millones hasta el 31 de octubre de 2025.

¿Quién calculó este costo fiscal? El cálculo fue realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

¿Cuándo fue anunciada la medida? La medida fue anunciada el lunes por el Gobierno nacional.

¿Qué escenarios se simularon en el informe? Se simularon escenarios de liquidación del 40% y 80% de los cultivos de soja y maíz.

¿Por qué se considera que la eliminación de retenciones podría ser positiva? Podría tener un efecto positivo en la recaudación de ingresos brutos, dependiendo del consumo e inversión de los productores.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho