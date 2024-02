Pinedo: "Hay que acabar con los curros, levantás una baldosa y aparece uno"

Federico Pinedo, ex presidente provisional del Senado y representante argentino del G-20, se refirió a la posible alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. En la misma línea, detalló la necesidad de apoyar al presidente Milei y el rumbo que tomó el mandatario a nivel político y económico.

“El PRO ha acompañado monolíticamente al Gobierno del Congreso. En la famosa Ley de Bases, el bloque votó íntegro en favor de todos los artículos, hasta que se suspendió el tratamiento. Así que ese compromiso está, porque lo tenemos con la gente que nos votó”, planteó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

En ese sentido, Pinedo atendió que el compromiso del partido “y el de Macri también, está en la profundidad del cambio que necesita Argentina para estabilizarse, para salir de esta tragedia de la inflación lo antes posible”. Por ese motivo, el abogado remarcó que la ausencia de la firma del líder del partido en el mensaje de Patricia Bullrich “no quiere decir que no acompañe el criterio”.

“Esta es una expresión de un grupo de dirigentes que trabajó con Patricia. Pero no quiere decir que Macri no esté de acuerdo y en la necesidad de apoyar al gobierno en esta tarea que está haciendo, que es ciclópea para terminar con la inflación rápidamente y para dar seguridad”, subrayó.

Por otro lado, Pinedo aclaró que la declaración “no es en contra del gobernador Torres”, y destacó: “No estamos de acuerdo con cuestionar o amenazar la propiedad privada de la gente, y creemos que hay otros mecanismos para que la Argentina se vea adelante”.

“Este es un momento muy crítico. Es el comienzo de un proceso que está dando vuelta a los mecanismos normales de la política argentina, que nos ha llevado a este lugar absolutamente negativo. Milei está cambiando esta situación y está mostrando mucha convicción y mucha decisión. Lo que hay que hacer es terminar con la inflación y para eso tenés que poner en orden el gasto y bajar los gastos improductivos. También tenés que acabar con los curros, que levantás una baldosa y aparece uno. Esto hay que hacerlo a toda velocidad porque el sufrimiento de la gente es enorme”, detalló.

En otro pasaje de la entrevista Pinedo atendió que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO “no es un tema tanto de tener un cargo o no, no es muy relevante eso, lo que es importante es la convicción, la claridad y la voluntad”. "Esto es lo que la gente nuestra votó y eso es lo que nosotros creemos que hay que hacer”, expresó.

Por último, el ex legislador habló de los chispazos entre Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro: “El combate no es contra la provincia de Santa Fe, es contra la inflación, es contra la pobreza, es contra la situación desesperante. No es contra personas, ni contra provincias, ni contra partidos. No me cabe duda de que lo que corresponde es un diálogo entre el presidente de la nación y los gobernadores”.