Zago adelantó que podrían sumarse funcionarios del PRO al Gobierno

La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO comienza a tomar forma en la Argentina. Tras 60 días de Gobierno, la administración de Javier Milei dejó entrever que podría darse un acuerdo formal entre el partido del Presidente y el liderado por el ex mandatario Mauricio Macri y la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Oscar Zago, jefe del bloque de LLA en la Cámara de Diputados de la Nación, se refirió a la posibilidad concreta de unirse parlamentariamente y subrayó que también podrían darse ingresos en el Ejecutivo. “Con el PRO venimos trabajando desde las elecciones. Se fiscalizó en conjunto, nos dieron una mano muy grande en todo el país. Hubo muy buen diálogo en el Congreso y siempre estuvieron con el 100 por ciento de sus diputados”, indicó.

En la misma línea, el legislador afirmó: “Ahora viene una nueva etapa, un nuevo Congreso a partir del 1ero de marzo cuando inicien las sesiones ordinarias. El Presidente lo dijo, tenemos que ir a hacia un país que nos necesita. Vamos a seguir acordando puntos que tenemos en común. Estamos tranquilos. También trabajamos con monobloques, como el de José Luis Espert”.

En otro pasaje de la entrevista, Zago deslizó que el PRO “tiene incorporaciones muy valiosas como la ministra Bullrich y el ministro Petri” y que “seguramente haya técnicos y otros lugares que faltan ocupar en el Gobierno”.

Tras la caída de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno decidió retirar el pliego cuando la oposición rechazó varios puntos en particular, el ex legislador de la ciudad de Buenos Aires confirmó que “lo que quedó se tiene que discutir, así sea por distintos temas”. Además, adelantó que continuarán las reuniones con el espacio de Mauricio Macri y Patricia Bullrich para trabajar por la territorialidad en las provincias. No obstante, remarcó que “el foco” está puesto en el “ahora” y que en cada provincia deberán acordar por su parte.

Por otro lado, el diputado se pronunció sobre los ajustes que realizó el Gobierno Nacional y los “recortes a la casta”. “Milei está achicando gastos. Lo hizo en los ministerios, en el Congreso y esta discusión la llevó también a los Gobernadores. Él dijo que va a bajar 15 puntos y les pidió que lo hagan en 1,5 puntos. Si tienen plata para su imagen personal, tienen para devolverle el dinero a la gente”. En tanto, subrayó que tener 20 por ciento de inflación “es una locura”, pero que esperan que hacia mitad de año baje a menos de dos dígitos.

En la jornada de este jueves intendentes del interior de la Argentina, entre los que se encuentra Pablo Javkin, viajarán a Buenos Aires para reclamar por el Fondo Compensador en el Congreso de la Nación. Sin embargo, Zago adelantó que al menos a su espacio no se le pidió un encuentro. “Sabemos que es duro el aumento del transporte, el presidente lo dijo”, continuó y dijo: “Seguramente habrá que implementar sistemas en distintas provincias del tipo SUBE para que los subsidios vayan a las personas y no a las empresas”.