Lewandowski denunció que Pullaro quiere crear DNU y plasmarlo en la Constitución

Marcelo Lewandowski, senador nacional del peronismo y candidato a convencional constituyente en Santa Fe, denunció que el Gobierno provincial quiere incorporar a la Constitución apartados como la creación de la figura del DNU (decreto de necesidad y urgencia) y las modificaciones de la caja jubilatoria.

“A la reforma de la caja de jubilaciones intentarán dejarla plasmada en la Constitución. Docentes, médicos y servidores públicos tendrá complicaciones, los que se van a jubilar y los ya jubilados. Hay un tema que pasó desapercibido e institucionalmente es serio y es la creación de los DNU en Santa Fe. Se habla de limitarlo, con lo cual los van a crear para limitarlos. Lo judicial es urticante. Hay que crear un Consejo de la Magistratura para que los que ingresen a la Justicia entren por mérito y no a dedo puestos por el gobernador”, indicó Lewandowski, del espacio Avancemos, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el proceso electoral, expresó: “Hay un desconociendo muy grande, no estaba entre las prioridades de la gente una reforma de la Constitución. No hubo campaña ni tiempo para explicar que se modifican 42 artículos de 116. No hubo voluntad oficial de que esto ocurra”.

“Tratamos de hablar de la producción y la educación, queremos que eso quede plasmado en un proyecto de provincia –continuó el legislador-. Hay que promover todas las regiones productivas. En materia de salud hay que mantener el artículo 19, que habla de la responsabilidad de la provincia. Esta el tema de adiciones y salud mental que no distingue capas sociales y hay respuesta escasa del Estado”.

En cuanto a la autonomía de las ciudades, sostuvo: “Hay que discutir la coparticipación, que hoy es del 13 por ciento. En Córdoba y Entre Ríos ronda el 20 por ciento. Eso es mayor autonomía. Hay localidades que se hacen cargo de la salud y las escuelas, hasta que se dan los procesos burocráticos de licitaciones. De mínima hay que subir las copartipaciones. En las autonomías no pueden crearse nuevos impuestos. Si delegás facultades, da la plata para hacerlo”.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Elecciones PASO . Pablo Javkin apuntó contra Juan Pedro Aleart: "Es otra persona" En un diálogo con Cadena 3 Rosario, el intendente de Rosario y la candidata Carolina Labayru destacaron la importancia de sostener el rumbo de la gestión en Rosario y alertaron sobre los riesgos de un retroceso político en las elecciones.

/Fin Código Embebido/

Por fuera del peronismo y contra Ficha Limpia

Consultado por su competencia provincial en un espacio apartado del Partido Justicialista, Lewandowski explicó: “No adherimos a la conducción del PJ en la provincia. Al no haber PASO elegimos mostrar otra cara y ampliar con el resto de la sociedad. Tenemos empresarios, trabajadores. Nuestra lista abarca no solo a la política, sino a sectores de la sociedad que deben opinar más que la política”.

Por otro lado, sobre la fallida sesión del Senado en torno a la sanción de la ley de Ficha Limpia, comentó: “La sesión por Ficha Limpia fue levantada porque no había quórum. Muchos legisladores dijeron que el paro iba a complicarles el regreso. La intención es llevar la sesión al 24 de abril. Hay cosas a mejorar en el texto, cuando uno lo lee piensa que un falsificador de cheques o estafador serial puede ser candidato. Hay muchas cosas a modificar. Me preocupa la visión que tiene la gente de la Justicia. El tema es mucho más profundo. Lo de Lago Escondido pasó desapercibido, pero fue escandaloso. Vienen pasando cosas muy…hay investigaciones también en Santa Fe”.

Entrevista de Hernán Funes.