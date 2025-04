Pablo Javkin apuntó contra Juan Pedro Aleart: "Es otra persona"

En la recta final hacia las elecciones, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y la actual secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana y candidata al Concejo Municipal, Carolina Labayru, dialogaron con Alberto Lotuf en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario coincidieron en un llamado claro a sostener el rumbo de la gestión y apoyar al gobernador Maximiliano Pullaro.



“No soy candidato y asumo otro rol, y pido a la gente que acompañe al gobernador, a Ciro, a Carolina. Pusimos las cosas en el lugar en el que creemos que deben estar”, expresó Javkin en una firme defensa del proyecto político de Unidos para Cambiar Santa Fe.

El intendente no escatimó en elogios hacia Labayru, y destacó su carácter firme y su compromiso con la gestión: “Ella es sana, laburante, parca y firme. Siempre recordamos el día que los vendedores ambulantes nos quisieron parar los Juegos Odesur, y Carolina los paró. Eso es demostrativo, y no había policías, eso también es demostrativo”. Javkin sostuvo que Rosario no puede retroceder: “Lo que se define es no volver a soportar lo que soportamos”.

Sobre el panorama electoral, Javkin apuntó contra listas opositoras que, según él, reúnen sectores contradictorios con un pasado de retrocesos: “Veo listas en las que conviven Traferri, Monteverde y Rodenas. Están agazapados, quieren volver, no les bastó el daño que le hicieron a la ciudad”. También alertó sobre las consecuencias de una derrota del oficialismo: “El domingo hay que decirle nunca más a esta gente. Si a Pullaro no le va bien, van a festejar los narcos”.

"No hay conocimiento alguno de lo que pasa en la ciudad. Veo candidatos de La Libertad Avanza que atacan al gobernador, pero en seguridad hemos trabajado juntos con la ministra Bullrich. Juan Pedro Aleart es otra persona. Hace 15 días nos saludaba, ahora dice que somos una porquería. Por necesidades nacionales juntan un grupo de twitteros y traen eso a la ciudad. no necesitamos esa porquería acá, necesitamos paz, tranquilidad y laburo", mencionó el intendente.

Carolina Labayru, por su parte, puso en valor su experiencia en el territorio y su cercanía con los vecinos. “Desde el Concejo pienso hacer lo mismo que ahora. Conozco cada barrio de la ciudad”, afirmó, destacando la necesidad de que el cuerpo legislativo municipal trabaje de forma articulada con el Ejecutivo. “Las vecinales también son un gran apoyo para la gestión. Es todo para beneficiar a Rosario, no quiero discusiones que no conducen a nada”, agregó.

Labayru también recordó los momentos más duros de la gestión, cuando la seguridad era una preocupación crítica: “Durante cuatro años estuvimos solos, estuve con operativos e interviniendo en conflictos con solo 20 patrulleros. No era falta de voluntad de la Policía, no había herramientas ni decisión política de acompañar”. La candidata criticó además la intromisión de agendas externas a la ciudad: “Tampoco queremos que nos impongan qué hacer desde Buenos Aires, en discusiones de odio y gritos. Las cosas se solucionan trabajando”.

Javkin concluyó con una advertencia sobre el tono de la campaña y sus implicancias: “Unidos es gente buena que viene a laburar para poner a Rosario donde tiene que estar. No quiero que nos frenen; si ganan lugar los nuevos insultadores, eso lo vamos a perder”.

En ese sentido, Labayru cerró en la misma línea: “Estamos todos unidos, esto es un paso previo para trabajar todos juntos”. Ambos coinciden en que Rosario debe seguir por el camino trazado, evitando retrocesos y apostando por la gestión y el trabajo como motores del futuro.



Entrevista de Alberto Lotuf.